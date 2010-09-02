Роберт Родригес: «Некоторые выжившие на самом деле мертвы»

2 сентября 2010, 14:54

Во время пресс-конференции, приуроченной к выходу фильма "Мачете", режиссер Роберт Родригес и исполнитель главной роли актер Дэнни Трехо рассказали о работе над фильмом, о дополнительном материале для издания на DVD, о возможном продолжении картины и о проектах "Дети шпионов 4" и "Deadpool".

Дэнни, после того как Вы снялись в трейлере для "Мачете", как Вы вживались в роль? Дэнни Трехо: "Обычно трейлер снимают уже после того, как фильм готов, поэтому, когда мы его делали, я думал, что со мной приключилась болезнь Альцгеймера. Роберт готовил меня для этого фильма с тех пор, как мы с ним работали над "Десперадо". Он сказал мне тогда: "Послушай, ты идеален для этой роли. Я хочу снять тебя в картине, которая будет называться "Мачете". Это было 14 лет назад. Итак, 14 лет и 780 тысяч телефонных звонков, во время которых я спрашивал: "Когда мы приступаем к съемкам-то?" Похоже, таким образом я постепенно входил в роль". Роберт Родригес: "Когда Дэнни появляется на площадке, это Мачете, без всяких репетиций и рекомендаций с нашей стороны. Задним умом я теперь понимаю, что мы заставили его репетировать эту роль в течение последних 14-ти лет, потому что он четко знает как играть и играет прекрасно". Дэнни, каково играть главную роль? Дэнни Трехо: "Единственное отличие от роли второго плана заключалось в том, что я целовался с Джессикой Альбой. Обычно ты приходишь, делаешь свое дело и уходишь. Но в этом фильме я находился на площадке каждый день и понимал, что это МОЙ фильм. Это понимание не меняет отношение к работе, оно просто помогает во всех смыслах. Когда мы снимали в Остине, в течение 70-ти дней было +38, поэтому вне зависимости от статуса всем раздавали воду. Мы все время пили, потому что +38 – это не шутка, а гудронированное шоссе, где мы работали, и вовсе накалялось до +48-ми. Было очень весело". Дэнни, что Вы думаете о Роберте как о практически единственном режиссере в Голливуде, ломающем стереотипы? Дэнни Трехо: "Я и Роберт снова встретились на съемочной площадке. Мы приятели. Это не отношения типа "режиссер-актер". Мы наблюдали за тем, как растут наши дети. Мой сын ходил за Робертом тенью во время работы над "Мачете". Он буквально недавно прослушал курс в колледже о том, как стать гениальным режиссером. Лишь Роберт может первым сказать: "Послушай, ты уже давненько здесь крутишься. Давай-ка попробуем тебя в первом эшелоне". Роберт, расскажите, пожалуйста, о Вашем разномастном актерском составе. Дэнни Трэхо: "Роберт снял фильм "Камень желаний", и в нем с помощью волшебного камня, можно загадать что ни пожелаешь. Когда я спросил: "Как тебе удалось заполучить всех этих актеров?" - он ответил: "Мой камень желаний". Роберт Родригес: "О да, это восхитительный сон заполучить всех этих людей. Команда должна была быть эклектической, разномастной. Я обожаю делать подобные вещи, "Город Грехов", например. Единожды заполучив актеров с разными амплуа в один фильм, ты сможешь сделать это и в следующий раз. Сперва, когда ты слышишь все эти имена, ты думаешь: "Как же совместить этихзвезд в одной картине?" Потом же ты смотришь фильм и видишь, что каждый на своем месте и все отлично подходят друг другу. Весь прошлый год народ удивлялся: что Стивен Сигал, Роберт Де Ниро, Дон Джонсон и Линдси Лохан делают в одном фильме. Вам станет это очевидно, когда сходите в кино". "Каждый играет свою роль. Это фантастика. Мы начали с Дэнни, и это был правильный шаг, потому что все с ним работали в свое время. У него в фильмографии больше 200 картин. Сигал убивал его несколько раз, Де Ниро стрелял ему в голову. Все так и думали: "О, Дэнни завалят. Надо согласиться на проект ради него". Сценарий читался весело, многие слышали о моей студии в Остине, да еще и тот факт, что предлагают нетипичную для твоего амплуа роль, подействовал. Так что многие подписались на участие". "Ситуация была схожей с той, когда мы работали над "Городом Грехов", и я сперва отснял первую сцену, а затем продемонстрировал ее актерам, которые к нам присоединились, потому что увидели, частью чего они станут, и смогли представить себя внутри созданного нами мира. Ролик к "Мачете", который был готов два года назад, я мог спокойно показывать актерам, и они располагали временем продумать свои образы в фильме, потому что было захватывающе оказаться в одном месте с этим мексиканским супергероем. Такого они еще не видели. Как и в "Неудержимых", это было возвращение к старым добрым боевикам. Такими фильмами они засматривались, когда были детьми. Это то, чем они наслаждались раньше и что заставило их теперь стать частью нашей команды". Есть ли сцены, которые Вы приберегли для выпуска на DVD? Роберт Родригес: "Да, будет несколько дополнительных сцен. Когда мы начали проводить кастинг, мне нужно было объяснить актерам их задачу, и я писал и писал, что им надо делать. Вы увидите необычные кадры на DVD. Вы можете даже не понять, откуда взялся тот или иной персонаж. Фильм длится около 2-х часов, и это будет очень интересный материал. Некоторые люди, которые не умерли в полнометражном фильме, на самом деле умрут в режиссерской версии. Я просто вырезал сцены их смерти, чтобы сохранить некоторых из них для сиквела, но вы увидите, что на самом деле они погибли". Вы думали над тем, захотите ли Вы встретиться с героем Дэнни в будущих фильмах? Роберт Родригес: "У меня есть несколько идей на этот счет. В титрах вы увидите, что следовало бы снять "Мачете убивает" и "Мачете убивает снова". Когда за два года до начала съемок мы выпустили первый трейлер, ко мне подходили люди и спрашивали, когда же мы приступим к съемкам самого фильма. Таким образом, "Мачете" является ответом на ожидания фанатов, поскольку, если бы они так же, как и Дэнни, не выказывали постоянного интереса к проекту, я не уверен, стали бы мы вообще им заниматься. Поэтому эта картина – дань фанатам. Конечно, я и сам хотел, чтобы этот проект случился, но ненавязчивый "прессинг" со стороны здорово продвинул дело вперед. Теперь я скоро вновь буду получать телефонные звонки от Дэнни с вопросом: "Когда начнем снимать "Мачете убивает снова"? Это будет означать, что сперва-то мы должны снять "Мачете убивает". И я буду слышать это ближайшие несколько лет, поэтому иного выхода, как снять продолжение, у нас все равно нет". Вы будете снимать фильмы друг за другом? Роберт Родригес: "Я не знаю. Могли бы, наверное. Просто фильмы должны быть действительно хорошими. Надо хотеть удивлять людей и снимать классное кино". Дэнни Трехо: "Я прислал Роберту заметку из Англии про парней, которые сделали татуировки на спинах с изображением Мачете. Я подумал: "Вау, надеюсь, им понравился фильм". И кстати, в фильме у меня схватка с Нимродом Анталом, режиссером "Хищников". Оторвались по полной!" Роберт Родригес: "Все отлично провели время, мутузя Нимрода. Они связали его и заклеили рот скотчем, приговаривая: "Боже, как нам нравится этим заниматься". Нимрод выполнил свою задачу с блеском. Ему пришлось говорить по-венгерски – я хотел, чтобы кто-то разговаривал с акцентом. В общем, он молодец". Дэнни, какое убийство, совершенное Мачете, Вам понравилось больше всего? Дэнни Трехо: "Когда он сносит три головы за раз". Роберт Родригес: "И когда кишки выпускает, тоже неплохо получилось. Там очень музыка помогла". Роберт, Вы работаете над "Детьми шпионов 4"? Роберт Родригес: "Да, мы приступим к съемкам через пару недель. Будет несколько новых детей. Не знаю, о чем еще мне можно вам проболтаться. Не буду больше раскрывать никаких секретов, скажу только, что все должно получиться круто". А что с проектом "Deadpool"? Роберт Родригес: "Еще не знаю. Не уверен, какой проект у меня будет следующим. Я все еще в раздумьях".
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