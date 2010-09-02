Алина Гросу: Я буду жить в студенческом общежитии

Все лето Алина провела в подготовке к вступительным экзаменам на актерское отделение Института кинематографии, которые сдала успешно, оставив позади многих, более старших, абитуриентов. Юный возраст Алины - 15 лет - ничуть не смутил приемную комиссию. Тем более что Гросу уже успела экстерном закончить общеобразовательную школу и Киевскую эстрадно-цирковую академию. Правда, о ее певческой карьере в Москве даже не догадывались... - Наверное, это было самым смешным для меня во всем поступлении, - рассказала "ФАКТАМ" Алина. - Я уже привыкла, что здесь, на родине, я личность более-менее известная. Там же никто меня не знал, и, конечно, преподаватели в приемной комиссии понятия не имели о том, что я певица. Они только все время удивлялись, почему это я с таким голосом не поступаю в Гнесинское училище?.. - И давно ты решила стать актрисой? - Наверное, с того момента, когда мне стал снимать клипы режиссер Алан Бадоев. Он заставлял меня перевоплощаться, превращая каждую работу в маленький фильм, поэтому решение пришло само собой. Кстати, я пыталась поступить и в ГИТИС, но оказалась слишком юной. Туда принимают лишь с 17 лет. К тому же кино мне все-таки ближе, чем театр. - Значит, с певческой карьерой покончено? - Нет, что вы! В последний день пребывания в Киеве Алан снял мне очередное видео на новую песню "Прости меня, моя любовь". Я не собираюсь бросать работу, но учеба сейчас для меня на первом месте. Знаете, во время вступительных экзаменов по коридорам ВГИКа ходит множество ассистентов режиссеров, подыскивающих новые лица. Мне сразу же сделали несколько предложений попробоваться в кастингах на сериалы. Но преподаватели на это плохо смотрят, поэтому я и не давала своих контактов. Пока что меня подобное не интересует. - В чьей мастерской ты будешь учиться? - Я попала к знаменитому российскому киноактеру Игорю Ясуловичу, блестяще сыгравшему в картинах "Двенадцать стульев", "Золотой теленок", "Бриллиантовая рука", "Гостья из будущего", "Гардемарины, вперед!". Учиться у такого мастера - большая удача в жизни любого начинающего актера. - Чем же ты сразила приемную комиссию? - В этом году на одно место было 80 претендентов! При поступлении мы проходили три тура. В комиссиях сидели педагоги, заведующие кафедрами и, конечно, ректор ВГИКа. Я поступала на общих основаниях. Во время экзаменов мне пришлось петь, танцевать, декламировать стихи, басни, монологи. Для чтения я выбрала стихотворение Жака Превера "Как нарисовать птицу", басню Дениса Давыдова "Чиж и Роза", монолог из мультфильма "Ежик в тумане" и прозаический отрывок из "Легкого дыхания" Бунина. Знаете, мне кажется, если бы у меня не было внушительного опыта выступлений на сцене, мне бы было гораздо труднее совладать с волнением во время вступительных экзаменов. Слава Богу, все обошлось без сюрпризов. К тому же мне помогло счастливое кольцо. - Кольцо?! - У меня есть колечко, которое я никогда не снимаю. Его мне подарил брат. Я называю его счастливым, потому что все серьезные испытания мы проходили вместе. Оно меня еще ни разу не подвело. Кстати, что касается внешнего вида, меня поразило, что все абитуриенты были очень скромные. Не выделялась внешне и я. Обычный наряд абитуриентки - блузка и юбка до колен, ничего вызывающего. - Ты уже решила, где будешь в Москве жить? - Для меня настоящим сюрпризом стало то, что родители, которые очень строго за мной следят, дали мне практически полную свободу. Они разрешили мне жить в общежитии! Так что теперь я буду постигать не только актерское мастерство, но и все прелести студенческой жизни...