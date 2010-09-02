Николая Караченцова сглазили?

Еще пять лет назад Николая Караченцова трудно было застать дома – он много гастролировал по стране, активно снимался в кино, играл в родном театре Ленком... Но после аварии его жизнь резко изменилась и теперь состоит в основном из многочисленных медицинских процедур и посещения врачей. Несмотря на плачевное состояние, в котором сейчас находится актер, его жена Людмила Поргина регулярно выводит супруга на выставки и премьеры новых фильмов. Коллеги Караченцова тут же разделились на два лагеря: одни считают, что актеру давно наплевать на светскую жизнь и подобные «выходы в люди» негативно сказываются на его здоровье, другие, как и жена Караченцова, уверены, что встречи с поклонниками необходимы ее мужу. – Мы живем, как дышим, – говорит Поргина. – Мы такие, какие есть, и другими не будем. Надо с пользой проживать каждый день, который дарует тебе Бог. Близкий друг семьи каскадер Сергей Микульский очень переживает за Николая Караченцова, с которым он познакомился в 1987 году на съемках фильма Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов». – Картину мы снимали в Крыму, – вспоминает Сергей Михайлович. – Сначала на съемочной площадке появились Михаил Боярский, Андрей Миронов, Олег Табаков, и только через два месяца приехал Коля. Он сразу покорил всех своим обаянием. Подсел однажды ко мне и спросил, как будто мы с ним были хорошие приятели: «Ты голодный?» Я ответил, что да. Тогда он предложил поехать за курицей. Когда мы вернулись обратно из магазина, Коля сел на скамеечку, развернул пакет с едой, и мы с ним отлично пообедали. Микульский вспоминает, что Караченцов был из тех актеров, которые все схватывают на лету. – Помню, он очень быстро понял, как надо правильно стрелять, держать меч, скакать на лошади. Просто поразительно! Едва узнав о страшной автокатастрофе, в которую попал Караченцов, Микульский очень хотел увидеть друга, поддержать его, однако дозвониться до Поргиной так и не смог. – Я каждый день благодарю Бога за то, что он помог Коле выжить, – со слезами на глазах говорит Сергей Михайлович. – У него была такая серьезная травма, а он все-таки смог выкарабкаться. Но, насколько я знаю, сейчас улучшений в его состоянии нет. Коля практически никого не узнает. Он еле-еле говорит и не любит долго находиться среди большого количества людей – это для него большое напряжение. Близкий друг семьи Караченцовых признается, что не одобряет поведение Поргиной, и считает, что Николаю Петровичу было бы полезнее общаться с врачами, чем принимать участие в светских раутах. – Он пережил тяжелейшую автокатастрофу и, слава Богу, выжил в ней, – рассуждает Сергей Михайлович. – Что еще нужно? Мне кажется, все поступки Людмилы продиктованы тщеславием и гордыней. Не могу понять, зачем она набирает очки перед богом? Поговорить я с ней не пытался. Да и вряд ли эта беседа как-нибудь на нее повлияла бы. Есть некоторые старушки-звезды, которые продолжают улыбаться с экрана, пытаются «поторговать мордочкой», а ведь из них уже песок сыпется. Все эти выезды под прицелом фотокамер – это все от недалекого ума. Мне кажется, что сейчас Коля себе неподвластен. Он находится целиком во власти своей жены. А ведь раньше друг таким не был, всегда делал, что хотел. – Известно, что женщины к Николаю Петровичу были неравнодушны и он отвечал многим из них взаимностью. Это так? – У всех свои слабости. Кто-то тянется к выпивке, а Коля гулял налево. Да, Караченцов любил девочек. Вроде с Ольгой Кабо у них что-то было, но роман длился недолго, расстались они мирно. Потом она сошлась с Александром Иншаковым. Он же тот еще донжуан был. Но вы покажите мне хотя бы одного артиста, который бы был безгрешен. Надеюсь, Люда скоро одумается и перестанет Колю всюду за собой водить. Другого мнения придерживается сводный брат Николая Петровича Петр Караченцов. Он – известный художник и один из немногих, кто во всем поддерживает и помогает Людмиле Поргиной. Петр Петрович считает, что людные мероприятия полезны для здоровья его родственника, а встречи с поклонниками и вспышки фотокамер помогут Николаю Петровичу вернуться в прежнюю форму. – Петр Петрович, давно вы увлеклись рисованием? – С самого детства меня интересовали только краски и кисточки. Правда, однажды я чуть не стал артистом, как Коля. Меня пригласили на главную роль в один детский фильм, но я устроил саботаж, и в результате в картину пригласили другого мальчика. Как я потом узнал, лента оказалась плохая и провалилась в прокате. – Больше попыток стать артистом вы не делали? – Нет. Родители считали, что каждый сам творец своей судьбы, и никак не влияли на мой выбор. Я им за это до сих пор очень благодарен. – Вы часто общались со своим сводным братом Николаем? – Не особо. В основном встречались на даче. Но особых тем для разговора у нас не было – уж очень мы были маленькими. Помню только, что Коля был смелым, всегда защищал, оберегал меня. Только спустя много лет, после смерти нашего отца, мы с братом как-то сроднились и он стал гораздо чаще бывать у меня дома. – Вы следили за его успехами в кино? – Конечно! Когда я увидел первые его картины, то понял, что брат – удивительный актер. На первых порах он играл второстепенные роли в сомнительных спектаклях, но как он это делал! У меня было ощущение, что Коля – магнит, который притягивает к себе все внимание зрителей, и на других актеров они потом уже не смотрят. – Николай Петрович как-то признался, что боится своего успеха… – Так оно и было! Он все время боялся, что за эту сумасшедшую славу он должен будет заплатить слишком дорогую цену. Брат был действительно очень популярен, но никогда не пользовался своей славой в собственных целях. Расскажу такой случай... Однажды Коля случайно подрезал машину, которая ехала сзади. Когда брат подошел извиниться, другой водитель стал кричать на него на всю улицу. Коля мог бы просто сказать, кто он, и конфликт был бы исчерпан, но брат этого не сделал. Он стоял и слушал, как его распекает незнакомый человек. – Почему же он никак за себя не постоял? – Такой у него характер. Я вообще практически никогда не видел Колю злым. Он всегда старался найти смешное в любой ситуации, любил всех смешить. Это талант! – Как вы узнали про аварию, в которую попал Николай Петрович? – О трагедии мне рассказал друг. Потом я стал звонить в 31-ю больницу, у меня состоялся очень тяжелый разговор с главным врачом. Утром я помчался в Склиф, но увидеть брата мне тогда не позволили. Сейчас состояние Коли намного лучше, чем пару лет назад. Он сам ходит, ест, работает с врачами. Раньше он терпеть не мог людей, не любил долго находиться в обществе. Сейчас Коля в состоянии посмотреть один акт в театре – это уже большой шаг вперед. – Многие осуждают Людмилу Андреевну Поргину, которая водит Николая Петровича на презентации и выставки… – Люда делает все, чтобы Николай ощущал себя в привычной атмосфере. Она уникальная женщина, которая ответственно, с большой любовью относится к моему брату. Даже если она в чем-то ошибается, то она имеет на это право. Но мне все-таки кажется, что Люда все делает так, как надо. Поверьте, она очень любит Колю. А что касается пересудов, то люди могут говорить о поступках Люды все что угодно. Многим кажется, что Коле лучше сидеть дома под присмотром докторов. Но ведь он и так постоянно занимается со специалистами. А на презентации и премьеры Люда выводит брата всего два-три раза в год. Это, мне кажется, не так уж и много. – Вы считаете семью Николая Петровича идеальной? – Многим это может показаться нереальным и фантастическим, но я скажу, что их семейная жизнь была для меня образцовой, настоящим эталоном отношений. Конечно, брат не был праведником. Но я точно сказать про его адюльтеры не могу, потому что свечку не держал. Нам с Николаем всегда нравились умные женщины. Может быть, у Люды была конкурентка, но я ее не видел. – Как вы думаете, ваш брат будет сниматься в кино? – Я боюсь говорить на эту тему. Дай Бог. Вопрос, скоро ли поправится Николай Петрович, сможет ли он вновь вернуться в кино, по-прежнему волнует всю страну. В надежде получить более точную информацию мы обратились за помощью к участнице популярной передачи «Битва экстрасенсов» Дарье Мироновой. – К сожалению, я вижу, что состояние Николая Петровича не улучшится, – говорит экстрасенс. – Явного прогресса я не наблюдаю, но могу заверить, что состояние Караченцова не ухудшится. Могу сказать однозначно: порча лежит на нем, ощущается явный сглаз. Это древнее проклятие, нацеленное на устранение человека. Вижу, что связано это напрямую с именем Галина. Именно она сглазила Николая Петровича. Это наведенное воздействие. Вокруг него витают негативные биополя, зависть, озлобленность и агрессия. «Я тоже могла оказаться на ее месте» Екатерина ТАБАШНИКОВА, вдова актера Игоря Старыгина: – Я видела Николая Петровича в прошлом году на его юбилее. В тот момент Игорь Старыгин лежал в больнице в тяжелом состоянии. И я знала, что он либо выкарабкается и уже не сможет вести полноценный образ жизни, либо уйдет. Когда Караченцов появился на сцене, у всех навернулись слезы: в первые минуты было ощущение, будто и не было никакой аварии. Или сейчас произошло чудо, и он вернулся к себе прежнему. Но увы… Знаете, я бесконечно уважаю его супругу! Она – сильная женщина с большой буквы! И мало кто может представить себе, какие мучения выпали на ее долю. Она вытащила мужа с того света и прилагает неимоверные усилия, чтобы он не впал в депрессию. И я могла оказаться на ее месте... Теперь многие осуждают Людмилу Андреевну, опасаясь, что Караченцова запомнят жалким и немощным, но я думаю, она все делает правильно. Хотя еще задолго до трагедии, которая случилась с моим супругом, он сказал мне: «Я не хочу быть, как Караченцов. Никуда меня не таскай и не показывай, если так случится! И лежать не буду, лучше застрелюсь».