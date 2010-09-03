Колдуну пришлось соблюдать Рамадан

«Арабские Эмираты очень солнечное место с завораживающей архитектурой, но стоит выехать за пределы города, как сразу оказываешься в пустыне - потрясающий контраст! А еще меня приятно удивило то, что страна очень продвинута в техническом плане. Там практически все автоматизировано, даже поезда метро управляются без помощи машинистов» - говорит «Новостям шоу-бизнеса NEWSmusic.ru» Дмитрий. Не обошелся отдых артиста без посещения местных достопримечательностей и порции экстремальных ощущений. «Быть в ОАЭ и не забраться на самое высокое здание в мире или не заглянуть на восточный базар, я считаю делом непростительным. Поэтому мы посетили и «Будж Халифа» 828-метровую высотку с красивыми «танцующими» фонтанами, и в одной из самых больших в мире мечетей им. шейха Заеда бин Султана Аль-Нахайана побывали, и восточный базар не обошли стороной, ну, и конечно же, не устояли от искушения покататься в аквапарке с вертикальной горки – адреналином зарядились на несколько дней вперед!» - делится Дмитрий. Но что за отдых без сюрпризов? По приезду парочка обнаружила один нюанс, дело в том, что в ОАЭ в разгар вступил священный месяц Рамадан, и все кафе и рестораны были закрыты вплоть до вечера, когда по обычаям страны заканчивается дневной пост и можно приступать к трапезе. «Оказывается, - говорит Дмитрий, - там даже пить нельзя в общественных местах с восхода солнца и до вечера, а ведь там очень жарко! Так что питались мы исключительно по вечерам, а вот пить приходилось в самых разнообразных укромных уголках, чтоб не нарушать местных обычаев. Но это все мелочи! А вот что действительно оставило огромное впечатление - так это особенные, какие-то зачаровывающие арабские напевы. Я как раз сейчас приступил к записи пары новых песен, и думаю, что в какую-нибудь из них, обязательно вкраплю немного арабских мотивов».