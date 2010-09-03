Ани Лорак: Муж не ревнует меня к Киркорову

3 сентября 2010, 12:13

Она получила звание народной артистки Украины в 29 лет. Даже София Ротару на днях призналась, что обожает прекрасную певицу и просто красавицу Ани Лорак. «ЖГ» встретилась с Ани на фестивале «Детская Новая волна» в Крыму.

– Ани, раньше приходилось бывать в пионерлагере? – Я часто отдыхала в лагере, и это незабываемое время! В «Артек» так и не доехала, но была тоже в лагере у моря в «Молодой гвардии», в Одессе. Мазали мальчиков зубной пастой, пели песни под гитару у костра, танцевали на дискотеке… А еще я впервые там выиграла конкурс красоты, была «мисс лагерь». А мой брат был «мистером лагерь». Все было здорово. Только однажды случилась неприятность – я слегла с острым аппендицитом. Мне было 9 лет, без родителей, было очень страшно. Но благодаря морю и солнцу швы быстро зарубцевались. – Первая любовь случилась в лагере? – И любовь была, и первый поцелуй, игра «в бутылочку»… Как такое забудешь? Если горлышко попадало на мальчика, который нравился, – это было невероятное счастье. Романтика! – Это лето богато на конкурсы. И в вашей жизни их было немало. А какой был самый главный? – Конечно, Евровидение-2008. Тогда на меня смотрели не сотни и тысячи людей, а многомиллионная публика. Меня оценила вся Европа. Не было страны, которая не поставила мне хотя бы балл. Благодаря народному голосованию я заняла второе место. А из детства самый яркий конкурс – «Утренняя звезда-1995». Тогда меня впервые все узнали как артистку Ани Лорак. Это имя-перевертыш мне предложил ведущий Юрий Николаев, потому что одна Каролина на эстраде уже была. – В России ваше имя часто звучит вместе с именем Филиппа Киркорова. Муж не ревнует? – Мурат с мудростью относится к моей работе. Более того, Филипп – друг нашей семьи. Они друг друга хорошо понимают. У них же обоих южная кровь. Я считаю Филиппа своим братом. И он ко мне как к сестре относится. У нас очень глубокие, нежные отношения, в которых нет и налета пошлости. Мы – родственные души. – А как вообще вы относитесь к флирту с коллегами? – Каждая женщина – актриса. Замужем ты или нет, мужчин нужно сводить с ума. Другое дело – уметь держать дистанцию. – Даже на курорте? – У меня никогда не было курортных романов. Хотя мы с Муратом познакомились в Турции, роман наш начал развиваться в Киеве, спустя год. С Муратом я чувствую себя защищенной. Все вокруг это видят, и ни у кого не возникает мысли меня как-то у него отобрать. (Улыбается.) – Поздравляю вас с годовщиной свадьбы! Как отметили? – Спасибо, отметить бурно не получилось. Но мы выкроили пару денечков, чтобы слетать на Крит. Очень романтично провели время. – Какой отдых для вас идеальный? – Пляж, коктейльчик, книжечка – замечательно. Я не любительница экстрима. А вообще полноценного отдыха у артистов не бывает. Перерывы между концертами – это и есть наши отпуска. Я не могу отказать, если меня зовут на концерт. Еще и по той простой причине, что я действительно очень люблю петь. – В душе поете? – Не пою. Мало кто знает, но это очень вредно для связок. Акустика хорошая, но можно после десяти минут такого пения потерять голос. – Вы самая молодая артистка Украины. Может, и книгу пора написать? – Все-таки для этого у меня еще недостаточно опыта, хотя творческая жизнь более чем насыщенная. Я с 15 лет на сцене. Пока веду дневник. Возможно, когда-то он обретет печатную форму. – А в Интернете есть ваш блог? – Мне кажется, свободные минутки гораздо лучше потратить на сон и еду. У меня еле хватает времени читать электронные письма. Я стараюсь посредством Интернета общаться с поклонниками. Поклонники у меня самые преданные и порядочные. На удивление никаких маньяков среди них никогда не встречалось. А только романтичные натуры, которые дарят мне цветы и устраивают в мою честь фейерверки. Советы от Ани Лорак, как поддерживать себя в форме: – Я делаю каждый день легкое упражнение «Ножницы»: лежа на спине, обопритесь на локти, поднимите ноги и перекрещивайте их в течение тридцати секунд. И так 3–4 раза. До и после трапез в течение дня пейте зеленый чай. Сидя в офисе или транспорте, глубоко втягивайте живот и удерживайте его в таком положении несколько секунд.
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