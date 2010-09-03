Санта Димопулос разделась для журнала Loaded (Откровенные ФОТО)

В процессе съемки Санта сожгла нарисованное на флаге сердце, правда, во время интервью напрочь отказалась говорить, кому именно это сердце могло принадлежать. Также в интервью журналу Санта рассказала о своих поцелуях с девушками, банальных мужчинах и самом романтичном моменте прошедшего лета. Популярная певица Кэти Пэрри однажды спела, что она поцеловала девушку, и ей это понравилось. Ты когда-нибудь целовала девушку так, чтобы тебе это не понравилось? Я не знаю, как Кэти Пэрри... но девушек я целовала! Ведь целуя человека, к которому притягивает, ты не задумываешься, мужчина это или женщина... Если верить метеорологам, то сегодняшнюю съемку официально можно назвать самой горячей за всю историю Украины. Как ты вообще переносишь жару? Прекрасно! А если еще рядом море... Я как раз не переношу морозы, зимой никак не могу согреться. Ты вообще в жизни часто обжигалась? Нет. Я внимательная девочка. Какой любовный скандал ты могла бы назвать самым громким за 2010 год? Я не слежу за личной жизнью кого-либо... Принцев, принцесс, звезд или простых людей. Каждый человек имеет право на выбор, и это не должно быть достоянием общественности, кем бы они ни были! Источник: Loaded