Подопечные Могилевской переквалифицировались в телеведущих

С 25 августа Борис Апрель, Макс Барских, Дантес&Олейник и REAL O ежедневно по будням открыты для общения в прямом эфире. Ток-шоу «Нащадки» ориентировано на детей и подростков. Проект посвящен обсуждению актуальных для молодежи вопросов. Темами первых эфиров стали незапланированная беременность, игромания, отдых вне родительских глаз, нудизм. Руководство телеканала неспроста предложило стать ведущими проекта именно артистам TALANT Group, ведь они являются лидерами мнения для подрастающего поколения и, как никто другой, могут повлиять на жизненный выбор зрителей программы. Чести вести первый эфир удостоились Владимир Дантес и Вадим Олейник. «Мы очень волновались перед эфиром, ведь эта был наш первый опыт в качестве ведущих. Одно дело давать интервью на камеру или быть гостем эфира – для нас это привычно, но вести эфир – это совершенно новый для нас опыт. Когда начался эфир все переживания, как рукой сняло. Появился адреналин и понимание того, что мы с помощью ток-шоу можем не только общаться с нашими поклонниками, – это очень вдохновляет» – делятся впечатлениями Владимир Дантес и Вадим Олейник. Долгожданным для зрителей стал телевизионным дебют Бориса Апреля на площадке ток-шоу. «Это, наверное, странно, но я совершенно не волновался. Чувствовал, что все пройдет гладко, и я смогу донести идею программы. Мне было комфортно в новой роли» – прокомментировал Борис Апрель. Для участниц REAL O Регины, Елены Виноградовой, Алисы Тарабаровой и Лины Мицуки роль телевизионных ведущих преподнесла неожиданный сюрприз – девушки впервые за длительно время работают в эфире соло. «Мы привыкли ощущать на сцене поддержку друг дружки. Да и в повседневно жизнь мы близко общаемся, свободное время проводим вместе. Во время ток-шоу «Нащадки» мы пробуем себя в других тендемах, но мы смотрим каждый эфир и готовимся вместе» – резюмируют участницы REAL O. Напомним, что ток-шоу «Нащадки» выходит в прямом эфире на Первом национальном телеканале по будням с 16:00 до 17:00.