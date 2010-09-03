«Фабриканты» пополнили гардероб эпатажными футболками (ФОТО)

3 сентября 2010, 14:10

На фотосессии, посвященной теме безопасного секса, выпускники «Фабрики зірок 3» примерили оригинальные футболки и попробовали свои силы в дизайне одежды

В начале этого года Фонд Елены Франчук «АНТИСПИД» провел яркий и необычный конкурс графического дизайна Naked Street Fashion. Поучаствовать в нем мог любой желающий, придумав оригинальный и запоминающийся принт для одежды на тему безопасного секса. Конкурс вызвал неподдельный интерес: фонд получил несколько тысяч работ от 617 участников из 11 стран мира! Самые лучшие стали основой для огромной коллекции прикольных футболок Fashion AID. Купив такую футболку на сайте www.fashion-aid.in.ua, каждый из нас может внести свой вклад в борьбу с ВИЧ-инфекцией, ведь все вырученные деньги пойдут на помощь ВИЧ-позитивным детям. Выпускники «Фабрики зірок 3» – близнецы Борисенко, Стас Шуринс, Таня Воржева, Эрика, Алексей Матиас, Коля Серга – уже примерили стильные обновки. На недавней фотосессии в рамках акции фонда «АНТИСПИД» каждый из них выбрал себе футболку с той надписью, которая больше всего соответствует его характеру. Эрика Девушка, которая никогда не боялась шокировать, остановилась на изображении кактуса в презервативе с подписью «Love me hard» («Люби меня жестко»). - Когда остальные ребята увидели мой выбор, сказали: «Эрика – самая смелая!», – смеется певица. – Я люблю футболки с необычными надписями. У меня уже есть одна от приятельницы-дизайнера, а после фотосессии фонда «АНТИСПИД» я заказала себе две новых с разными принтами, и с удовольствием ношу их. Эти футболки действительно крутые. Если просто написать: «Предохраняйтесь», – не интересно. А вот призыв, оформленный с юмором, - это здорово, потому что действительно найдет отклик у многих. Близнецы Борисенко Вытянувшийся и повзрослевший за последний год Володя Борисенко выбрал «классический» лозунг – «Sex, condoms & rok’n’roll». А его брат Саша – романтичное «I love you» с рисунком презерватива. - Я – за безопасный секс, – говорит он. – Иногда бывает сложно решиться и предложить использовать презерватив, но этот шаг нужно сделать! Кстати, одной надписи на футболке братьям показалось мало, и в конце фотосессии, когда ребятам выдали ножницы и предложили «поколдовать» над футболками, близнецы попытались вырезать слово «секс». - Самое увлекательное в фотосессии – это именно тот момент, когда нам предложили включить фантазию и с помощью ножниц добавить футболкам индивидуальности, – улыбается Вова. – Мы с братом попытались вырезать на одной из них слово «секс», но получилась дыра, больше похожая на лапу большой кошки. Тем не менее, результатом своего креатива братья остались довольны настолько, что изрезанные «творения» пополнили их гардероб. - Я надеваю под низ белую майку, получается прикольно. Правда, знакомые, когда видят меня в таком виде, в шутку интересуется, не пришлось ли мне отбиваться от стаи бродячих собак, - смеется Володя. – Зато другие спрашивают, оригинальные ли это футболки или мы сами делали. В любом случае, без внимания наши футболки не остаются.

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