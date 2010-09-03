«1+1» отметил старт своего 15-го сезона (ФОТОрепортаж)

3 сентября 2010, 15:45

Вчера, в гостинице отеля «Radisson» состоялась презентация юбилейного 15-го сезона канала «1+1».

В фойе всех гостей, а в особенности знаменитостей фиксировала камера «Светской жизни», а Катя Осадчая вся в белом и красном поздравляла ведущих во главе с гендиректором Александром Ткаченко с новым телевизионным годом и задавала свои вечно непредвиденные вопросы, к которым никогда нельзя подготовиться. Правда, заставить смутиться московского гостя и главного героя одного из заглавных премьерных сериалов «1+1» «Интерны» Ивана Охлобыстина Кате не удалось, так как у актера-режиссера-сценариста, кажется, нет запретных тем. А, может, он подкупил Катю своим планетарным обаянием, которое принято называть харизмой, как и всех журналистов, которым постоянно не хватало времени, чтобы вдосталь пообщаться с ним за единственный день пребывания в Киеве. Конечно же, традиции отменять нельзя. Особенно хорошие. Первым на сцену вышел Юрий Горбунов, который в этом телесезоне вместе с Натальей Могилевской станет ведущим гигантского вокального шоу канала «Зірка+Зірка». Вместе с Юрой и Наташей проект будет насчитывать целых 30 звезд украинского и российского масштаба. Список впечатляет: Настя Каменских, Гарик Кричевский, Елена Перова, Георгий Хостикоев, Виктор Бронюк, Анна Семенович, Иван Дорн, Валерий Харчишин, Ольга Будина, Владимир Гришко, Руслана Писанка, Александр Буйнов, Инна Цимбалюк, Мария Берсенева, Ирина Билык, Сергей Зверев, Олег Скрипка, Алена Шоптенко, Сергей Астахов, Даша Астафьева, Алексей Панин, ВИА Гра, Игорь Верник. Александр Ткаченко и Дмитрий Великанов представили журналистам остальные проекты сезона: «Ревизоры» с Олегом Дейнеко, «Дело номер» со скандальным Жаном Новосельцевым и Алексеем Душкой; документальные реалити-шоу «От босячки к леди», «Без мандата», «Меняю жену-2», «Соседские войны», «Семейные драмы», «Кардиохирурги» и «Настоящие доктора»; ююмористическая программа «Говорит и показывает Украины» с Потапом, Юрой Горбуновы, Дядей Жорой и Андреем Богдановичем. Особое впечатление на гостей произвел Дмитрий Домбровский – гипнотизер грядущего шоу «Что ты делал в прошлую пятницу». Суть проекта такова – один день, а именно – пятницу, доброволец проводит под воздействием гипноза. Но вот что именно он делал в это время – он не помнит и чаще всего, то, что он видит в записи, для него – полное откровение, так как герой даже не подозревает, на что он способен. Например – человек, который боится змей, с ними фотографируется, целует и обнимает. Или честно считает, что он – шейх и у него пять жен… Дмитрий тут же в зале решил сделать первый шаг к шоу – и провел небольшой тест на восприимчивость всех присутствующих к гипнозу. Люди должны были сцепить руки и после отсчета гипнотизера кто-то мог так и остаться… Подействовало только на пиар-директора канала Анастасию Жук и команду «Сніданка з 1+1» - Лидию Таран, Руслана Сеничкина и Юлию Жмакину. Хотя и странно, что гипноз получился такой выборочно-программный. - Я так хотел, чтобы у меня руки не расцепились! – сознался потом Иван Охлобыстин. Сам он успел рассказать журналистам, что после «Интернов» лечить все равно никого не научился и что считает свой сериал очень современным продуктом, но с тем добрым юмором, который есть в старых советских фильмах «Любовь и голуби» и «Служебный роман». После завершения официальной части его никак не отпускали сперва представители прессы, а потом фанаты, но праздничный фуршет все равно состоялся. И на нем каждый был не один. «1+1».

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