Михаил Пореченков: Я не смотрел ни одной серии «Доктора Хауса» (ФОТО)

3 сентября 2010, 16:21

Михаил Пореченков наконец-то порадовал свою маму. «Приличный человек, доктор», - одобрила она новую роль сына, когда Михали начал сниматься в новом многосерийном проекте.

И с 5-го сентября, вместе с новым сезоном на «1+1» в эфире канала – премьера 24-серийного телефильма, о котором уже столько говорилось в прессе, но который еще никто не видел – «Доктор Тырса». На все замечания о российском аналоге «Доктора Хауса», Пореченков пожимает плечами и говорит, что не смотрел ни одной серии американского сериала. Некогда. Все время проводит на съемочной площадке, а работая над «Доктором Тырсой» еще параллельно участвует в проекте «Семейный дом» в Петербурге, в «Кулинарном поединке», и, конечно же, занят на основном месте работы – в театре. Какой там телевизор! - Это не ремейк американского сериала, над «Доктором Тырсой» мы начинали работу с нуля, - говорит Пореченков, - Наш доктор – это совершенно новый герой. Я слышал, что этот ваш Хаус какой-то злой, не очень любит людей, а Тырса он совершенно другой - хороший, трогательный, добрый. И любит людей. Второй вопрос, который постоянно возникал в процессе работы – это фамилия главного героя, явно не русских, а украинских корней, а главное – связанная с персонажем Андрея Краско в его последней картине «Я остаюсь». Сценаристы этого фильма Дмитрий Константинов и Алена Званцова, собственно, стали сценаристами и режиссерами «Доктора Тырсы». Впрочем, никаких родственных отношений между «Тырсой» Краско и «Тырсой» Пореченкова нет. С другой стороны, актер не отрицает, что связь есть. Это память о друге. - Это совсем другой человек, - замечает Михаил. - У них даже отчества разные. Они просто тезки. Да и жанр у нас совсем другой: каждая серия - медицинское расследование. Персонаж Андрюши – «красковский», мой – «пореченковский». Это как сравнивать Леху Николаева и Краснова «Из агента национальной безопасности», они просто разные. Очень волнующе было играть эту роль после Андрея. То, что она досталась мне – для меня лично как знак свыше. Кто-то сверху все видит и посылает мне такой шанс. Конечно, свою роль я посвящаю Андрею Краско. Итак, доктор Геннадий Викторович Тырса - врач, как говорится, от бога, гений, и в своем деле знает толк. Ему нравится его работа, и тот образ жизни, который он ведет. А благодаря его верным друзьям и соратникам, даже работа превращается в прекрасное приключение. Каждая новая серия – это законченная история, где Геннадий Викторович сталкивается с редкими клиническими случаями и пытается решить, на первый взгляд неразрешимые проблемы. Однако не бывает всегда все хорошо, и в его жизни будет происходить немало как радостных, так и трагических событий. У него есть товарищи по работе и супруга, отношения с которой сложны потому, что в жизни случилось много трагедий. У него все есть, как у нормального человека. Сам актер сознается, что никаких «медицинские курсы» перед съемками не проходил и не считает это необходимым. На проекте работали консультанты-профессионалы, которые помогали актерам, а во время сцен в операционной, исполнителей подменяли настоящие хирурги, целая бригада. Специально для проекта Пореченков даже бороду отрастил, чтобы подчеркнуть характер своего персонажа. - Тырса - усталый, одинокий, неухоженный, - рассказывает актер. - Но при этом он очень ранимый, очень любит людей и искренне старается помочь каждому пациенту. Он не верит в высшие силы, считает, что человек сам себе хозяин. Он ироничный, любит пошутить, но не склочный. Большой, но неуклюжий. Сильный, но и мухи не обидит. В общем, со стороны он может показаться даже мягким человеком, но работой он одержим.

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