Режиссеры фильма «Дочь якудзы»: У нас вышла лирическая комедия

"Дочь якудзы" - первая совместная режиссерская работа давних соратников Сергея Бодрова-старшего и Гукой Омаровой. На счету Бодрова и Омаровой несколько совместных работ, но как два режиссера они встретились впервые именно на проекте "Дочь якудзы". Гука, вы до этого в основном имели дело с авторским кино. Сергей Владимирович, если и брался за комедийный жанр, то в основном это были сценарии лирических комедий "Любимая женщина механика Гаврилова" или комедийный хит 80-х: "Баламут". Как вы оба решились забыть про лирику и погрузиться в жанр "эксцентрической комедии"? Гука Омарова: Мне как раз кажется, что у нас не эксцентрическая комедия, а лирическая. Хотя, конечно, ни то, ни другое не имеет отношение, к тому, что я делала раньше. Мне захотелось выйти на “новую территорию”, попробовать сделать что-то другое. Я еще не работала в России, было интересно. В любом случае, чтобы ты бы не делал - это опыт. А это самое важное, что ты можешь приобрести. Сергей Бодров: Всегда хотелось попробовать то, что раньше не делал Почему «Дочь якудзы» вы снимали с Гукой вдвоем? Два режиссера на площадке – это редкость. С.Б: Идея фильма принадлежит моему товарищу, продюсеру Сергею Сельянову. Я занялся этим, увлекся, мне показалось, что это довольно смешной материал. Сначала снимать картину должна была Гука, но она попросила меня помочь. Хотелось, чтобы юмор был настоящим, чтобы зрители не просто ржали над глупостью. Разница между русскими и японцами – огромная, это совершенно разные люди. Возникает множество комедийных ситуаций при столкновении таких разных культур. Например, в фильме есть учитель, которого играет Сухоруков – он приверженец японских законов чести и пытается привить нашим чиновникам и взяточникам харакири. Я подумал – сейчас самое время снять комедию. Я согласился на предложение Гуки, и это была ошибка. Почему? С.Б.: Мы ругались так сильно, что после съемок Гука улетела в Таиланд, даже не попрощавшись. У нее очень твердый характер, и я тоже в работе очень жесткий человек. Но в нашем деле важен результат. Потом все обиды забылись, и мы считаем, что это было неплохое испытание. Но вряд ли мы еще когда-нибудь будем снимать вместе. С Гукой вы давно знакомы? С.Б.: Она снималась в моем первом фильм – «Сладкий сок внутри травы». Она тогда была еще девочкой, юной актрисой, ее привели ко мне, и она мне понравилась. Она не могла не понравиться. (Улыбается.) Потом мы какое-то время не общались и снова встретились, когда ей было 26, а мне 46. Гука была уже не 14-летняя девочка, но молодая женщина, хотя абсолютно не изменилась. Это была важная встреча в моей жизни. Мы почти год провели вместе, но потом я уехал снимать в Африку и Америку, а когда так стремительно перемещаешься по миру, трудно сохранить отношения. Снова встретились мы гораздо позднее, и вот уже восемь лет вместе. Слоган фильма "Посмеемся как раньше". Год назад в российский прокат выходил фильм "Каникулы строгого режима", ролик которого был смонтирован под музыку из "Джентльменов удачи", да и сюжет, напоминал советские комедии. Как считаете, почему ностальгия по советскому прошлому, которая началась в нашем обществе лет десять назад, не проходит? С.Б: У меня лично нет ностальгии по советскому прошлому. Хотя если признаться, вдруг обнаруживается, что приличных людей, в том прошлом было больше. И культурных тоже. А слоган правильный - вспомните, самые смешные шутки были про Брежнева. А мы как-то серьезно относимся к нашим начальникам. А говорите, нет, ностальгии. А почему вы считаете, что раньше приличных людей было больше? С.Б.: Ностальгии нет потому что двадцать лет тому назад, Горбачев подарил нам свободу передвижения, которую я очень ценю и все время пользуюсь. А приличных людей я недавно пересчитал по пальцам и понял, что их стало меньше. Также считает большая половина страны, которая уверена что депутаты у нас бездельники и казнокрады, а милиция и суд уж совсем не внушают доверия. А почему именно японо-русская комедия? Нет, понятно, что столкновение двух культур, как правило, смешно. Но почему выбрали именно Японию, а не Италию, Канаду, Бразилию? C.Б: По очень простой причине. Потому что русские и японцы - ну совершенно противоположные люди! С молоком матери японец усваивает одну простую вещь: стыдно работать плохо. Он может делать дело лучше или хуже, но всегда будет стараться изо всех сил. Если японцу сказать: «Ты плохо сделал» – он пойдет и немедленно сделает себе харакири. Это, конечно, несколько отличает их национальный характер от нашего. Гука, несколько лет назад вы нашли исполнительницу главной женской роли в "Монгол", нашли совершенно случайно в аэропорту, это была монгольская студентка, которая до этого к кино не имела отношения. Героя для "Дочери якудзы" вы искали очень долго. Кажется, вы пересмотрели всю Москву и Питер, прежде чем утвердить Вадима Дорофеева. Это так и как вы нашли японскую школьницу Чику Аракаву? Г.О.: Актера искали по всей Москве. Проблема в том, что актер нужен был на площадке 42 дня. Без перерыва. Начиная с сентября. Многие актеры уже были задействованы на съемках. Через месяц открывался театральный сезон. По расписанию нам никто не подходил. И наш кастинг практически заканчивался. А у меня начинался тихий психоз. До съемок оставалось 2 недели. И вдруг случилось невозможное - наш замечательный кастинг директор Лариса Сергеева, буквально в последний день привела парня, студента ГИТИСа, Вадима Дорофеева. Я сидела спиной, когда он вошел, я сразу почувствовала, что это Он. Мы провели пробы. У меня никаких сомнений не было. Бодров сразу согласился. Сельянов думал несколько дней. С.Б.: С Чикой все было проще. Она пришла на кастинг, среди других японских девочек-профессионалок. У некоторых в списке значилось по 20 фильмов! Но для нас Чика оказалась самой убедительной, на пробах проявила характер настоящей Дочери Якудзы! Я работала раньше с детьми. Но с Чикой все было по -другому. Она прирожденная актриса. Меня поразило - 10 летняя девочка работала как профессионал. Она выучила русский язык, потому что в фильме говорит по-русски, итальянский, потому что в фильме поет по-итальянски и стала заниматься Кендо, традиционным японским боем на палках, т.к. в фильме дерется на палках со своим дедушкой. Гука, главной героини вашего фильма «Дочь Якудзы» десять лет. Ваша карьера в кино началась так же в достаточно "нежном возрасте", когда вы сыграли в фильме Сергея Бодрова-старшего «Сладкий сок внутри травы». Потом вы выбрали профессию режиссера. Обычно девочки мечтают стать актрисами, вы быстро разочаровались в этой профессии? Г.О.: Моя “актерская карьера” действительно началась рано, мне было четырнадцать лет, когда меня утвердили на главную роль в дебютном фильме Сергея Бодрова. Потом я снялась в его втором фильме “Непрофессионалы”. С Сергеем было легко работать, он не просил меня “играть”. Говорил только: “Пройди сюда, посмотри туда”. Но все равно мне не очень нравилось стоять перед камерой. Тем более что после съемок, в школе начались проблемы. Учителя и одноклассники относились ко мне свысока. Я не хотела ходить в школу и начала пропускать уроки. Сергей уехал в Москву. Все закончилось. Я поняла, что актрисой быть не хочу и поступила на факультет журналистики. Но в кино вы все же вернулись. Г.О: От судьбы не уйдешь. Чем вас так привлекает Восток? С.Б: Об этом можно говорить бесконечно. Это же древнейшая культура, философия, религия. Наконец, кухня. Восток я люблю и с сугубо профессиональной точки зрения – очень красивая фактура для съемок. Русский лес я люблю, но в нем хорошо грибы собирать. (Смеется.) В лесу человек может казаться царем зверей, что ошибочно, а в степи – вы представьте: огромное пространство и маленькая фигура человека, песчинка в этом мире. Не зря же восточная философия призывает к смирению. В вас много восточных кровей? С.Б.: Думаю, они у всех россиян в той или иной мере присутствуют. Мои монголы к этому руку приложили. Во мне есть татарская и бурятская кровь. И русская, конечно. Может, именно из-за смешения кровей я нормально чувствую себя в других странах. Без ностальгии и комплексов, которые у многих присутствуют – что, мол, Россию не любят, обижают, хотят задвинуть. Ерунда, в любой стране есть проблемы, которыми люди озабочены в первую очередь. Давно пора расслабиться и относиться к самим себе с юмором. А какая ваша любимая комедия? Г.О: Из советских комедий, я люблю комедии Данелии и Гайдая. Нравятся французские комедии с Пьером Ришаром, Жераром Депардье и Луи де Финесом. Старые итальянские комедии. Но больше всего конечно, люблю трогательного Чарли Чаплина. С.Б: “Не горюй” Георгия Данелии и “Развод по итальянски” Пьетро Джарми