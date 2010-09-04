Филипп Киркоров снялся в популярном сериале «Сваты» (ФОТО)

В «Сватах – 4» известный певец сыграл самого себя. Конечно же, встреча со звездой такого уровня произвела огромное впечатление на главных персонажей – некоторые теряли дар речи, а у кое-кого доходило даже до обморока! Какую именно роль сыграет Филипп Бедросович в судьбе сватов, мы узнаем уже в конце осени – именно тогда состоится премьера сериала на телеканале «Интер». Киркоров оказался большим поклонником «Сватов», поэтому на предложение сняться в этом сериале согласился сразу – даже не читая сценария. Кроме того, Филиппа позвал в этот проект близкий друг, которому он не мог отказать. - Принять участие в «Сватах – 4» мне предложил Владимир Зеленский. Мы дружим с ним уже давно, и я доверяю авторитету и вкусу Володи, – говорит певец. – Тем более, бренд «Студии Квартал-95» – это залог качества. Я знал, что приеду на площадку, и здесь все будет на высшем уровне. Кроме того, я смотрел «Сваты» и должен признаться, что стал поклонником этого сериала. Своей симпатии к «Сватам» Филипп Бедросович не скрывал даже на съемочной площадке. Киркоров с удовольствием общался с актерами и съемочной группой сериала и без конца фотографировался со всеми подряд. Еще певец веселил актеров. Например, когда снимали сцену, где сватам и внучке нужно было несколько минут с каменными лицами смотреть в одну точку, Киркоров начал корчить им рожицы. Так что Федор Добронравов, Анатолий Васильев, Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева и Соня Стеценко еле сдерживали смех до команды «Стоп! Снято!», а потом еще долго хохотали во время перерыва. Кроме того, певец высказывал живой интерес к происходящему на съемках. Даже предлагал режиссеру Андрею Яковлеву какие-то свои решения. Например, после съемок последнего дубля последней сцены, Киркоров попросил еще один дубль – «на Оскара!» И действительно, этот дубль оказался лучше всех предыдущих. Также каждую отснятую сцену Филипп сопровождал аплодисментами. Кстати, съемки эпизодов «Сватов - 4» с участием Киркорова проходили на территории винодельческого комбината «Массандра» в винных погребах, куда не пускают посторонних, но съемочную группу всенародно любимого сериала пустили. Не пропустите премьеру сериала «Сваты – 4» на телеканале «Интер» в конце осени!