Реалити-шоу «Меняю жену»: Украинскую маму отправили в итальянскую семью (ФОТО)

Съемки второго сезона нашумевшего реалити-шоу предполагают обмен не только украинским мамами, но и мамами иностранных государств. И 6-го августа поклонники канала увидят результаты обмена украинской мамы из Днепродзержинска и мамы из Италии. О том, что Ирину ожидает Рим, она узнала только в аеропорту. Надо сказать, что хозяйка итальянской семьи – тоже украинка. Что не удивительно. 10 лет назад Алла Попова из Винницкой области поехала в Италию на заработки и, имея педагогическое образование, нанялась работать няней. Знакомство с врачом – а в Италии это очень уважаемая профессия - и политическим деятелем перешло в замужество и сейчас в семье двое детей, они живут в Риме и имеют домик в горах, в 160 км от города, недалеко от Адриатики. Первая проблема, которая ожидала украинскую героиню в новой семье – это то, что ни папа, ни дети не знают ни украинский, ни русский язык. Доктор ни разу не был на родине жены, а бабушка – мама Аллы – переводила не все. Мама из Днепродзержинска, в свою очередь, не знает никаких иностранных языков. Так что первые три дня единственным человеком от семьи, с кем могла общаться украинка, была бабушка и первое, что потребовала новая мама, когда пришло время ее правил – это переводчика. Его появление наладило понимание между бабушкой, новой мамой и она смогла наладился диалог с детьми. Так как ранее они не общались и вообще не воспринимали нового человека в семье серьезно. Как замечают члены группы, в Италии детей воспитывают не так строго, как у нас. В первый же день соседка-украинка пригласила новую маму к себе на праздник ферагоста. И Ирина была там до полночи. Когда же она вернулась домой, папа закатил такой скандал, что напугал даже съемочную группу. Помимо лингвистического барьера, первые дни притирки обнаружили еще одно общее взаимное непонимание. Итальянцы на все смотрят с финансовой точки зрения. И даже проживание несколько дней в горной Италии, где у римской семьи есть свой домик, не сгладило не самое положительное впечатление украинской героини от Италии и скупости, или экономности, его жителей. Перед началом съемок контракт был очень скрупулезно вычитан итальянцами. - Сколько раз так было, что украинские семьи покидали проект, не соблюдали условия договора, но мы не выставляли и штрафы в 50 тысяч гривен, - замечает продюсер шоу Оксана Кучерова. - Мы ни с кем не судились, разбирались по-человечески. В Италии такого нет. Поэтому очень много пунктов мы переделали, вносили правки. Ирина очень хотела посмотреть достопримечательности Рима, но группа как раз попала не в самый удачный для туристов период ферагосты. Две последние недели августа – это период, когда итальянцы все поголовно отпуске, супермаркеты закрыты, музеи закрыты, все празднуют ферагосту. - Она очень некомфортно себя чувствовала, - рассказывает Оксана. – Говорила: «Я не знаю, как они здесь живут». Ее безумно напрягло то, что они считают каждую копейку. Когда на круглом столе они увиделись с мужем – надо было видеть, как они держали друг друга за руку и боялись отпустить. А итальянские супруги встретились очень спокойно, без каких либо романтических эмоций. Только начали разбираться друг с другом - кто из них втянул их в это предприятие… Тем не менее, команда «Меняю жену» не собирается останавливаться на этом не самом приятном опыте зарубежного обмена. - Такие обмены очень сложны в производстве, но они интересны и познавательны, - говорит Кучерова. - Это не туризм, не поход по достопримечательностям. Мы разделили понятие «туризм» и «эмиграция». Путь у них мрамор в подъездах, но изнутри – сплошная экономия, и экономные человеческие отношения. Хотя наша украинская мама - девочка очень продвинутая, но когда украинка попадает в эту среду, ей хочется оттуда вырваться. Смотрите в понедельник 6-го августа в 20.00 на канале «1+1»