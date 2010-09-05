Леонид Агутин: Я бы с удовольствием пил коньяк всегда

Например, недавно артист выступил на Федеральной площади Гаваны вместе с известным кубинским флейтистом Орландо Вайе, а затем записал новую песню, на которую сняли клип. - Леонид, чем вас так привлекла Куба, и почему ваш «босоногий мальчик» всегда стремился именно на Кубу? - В 92-м году босоногий мальчик не знал, куда стремиться – потому что мир был неизвестен для меня, рассказывает "ЭГ" Леонид. - Я себе нафантазировал Латинскую Америку, такой, как я себе ее представлял. И, слава Богу, потому что если бы в то время я обладал такой информацией, как сейчас – вряд ли бы получился шлягер. Я бы, наверное, сумничал и сделал бы очень грамотно все. - А из грамотных вещей шлягеры не получаются? - Нет. Надуманность. Надо, чтобы было немножко не по-настоящему, тогда получается людям понятно. - Леонид, а вы помните вашу первую поездку за границу? - Помню. Это было Средиземное море, 91-й год, я ездил на пароходе «Тарас Шевченко», в то время была мода - круизы на 20 с лишним дней. Я ездил с коллективом, мы выступали там в ресторане. Наша задача была дать несколько концертов, задача организаторов – поселить нас, накормить, и все. - То есть, это было гармоничное сочетание отдыха с работой? Или работа плюс отдых? - Не очень гармонично, потому что денег не было совсем - непонятно, на что отдыхать. Ну а на корабле было много людей, для которых можно было петь песни, мы предлагали свои услуги: песню не желаете вечером? - Какую следующую страну вы собираетесь покорить? - Бразилию. Конечно, это совершенно другая песня, она будет ближе к музыке, чем к театрализованным представлениям. Вначале будет черновая запись, а потом, если из этого получится что-то хорошее – я надеюсь, что так и будет, - тогда мы сделаем концерт, может быть, в Сан-Паулу. В общем, есть хорошие идеи. Куба и работа в Гаване нас окрылили после концерта на Федеральной площади. Куба как бы младший брат, мы можем похлопать по плечу и сказать: ну что, мы понимаем, тоже были в свое время коммунистической страной, и вас научили, знаем все ваши проблемы, но ребята вы неплохие, поэтому ничего – тянитесь к лучшему, и все будет хорошо. А Бразилию так не похлопаешь – это центр музыкальной жизни, они для меня боги. - Леонид, многих наших российских артистов упрекают в том, что они уезжают жить за границу и приезжают в Россию только за деньгами, за чесом. Для вас патриотизм – что это значит? Говорят, что ваш сосед Валерий Леонтьев Россию совсем покидает. - Только хотел спросить: кто это такой покинул Россию? Я таких артистов не знаю. У меня другая проблема. На меня косо смотрят на таможне в Америке, потому что у меня грин - карта, по закону я должен хотя бы полгода посидеть в стране, если я получил грин - карту. А я не могу себе позволить сидеть в Америке полгода. - У вас не могут отобрать эту грин-карту? - Не знаю, меня уже в полицейский участок постоянно водят. - Как нарушителя? - Да, и говорят: а почему же вы здесь не живете? Я им объясняю: я здесь не живу, потому что езжу по всему миру, у меня работа такая, чтобы зарабатывать деньги, чтобы их потом тратить в Америке. Эта фраза им очень нравится. Третий раз уже проканала эта фраза, я не знаю, что в следующий раз со мной будет – может быть, отберут. Очень удобная карточка, с ней удобно ездить. - Леонид, каким вы видите развитие музыки после 90-ых? - Что касается Америки – сейчас все возвращается, потому что даже «Грэмми» и другие музыкальные призы завоевывают кантри-певцы, люди, которые опять возвращаются к гармонии, что-то выдумывают в новой форме, но в принципе возвращаются к старому. Все равно побеждает одно и то же. Просто бывают периоды протеста. Когда появилась Леди ГаГа – понятно, что это очень некрасивая женщина, которая должна была появиться, потому что невозможно, чтобы все женщины были красивыми. А должна появиться такая и всех победить. Она появилась, за ней придет опять девочка, которая будет убивать своей красотой. Все идет по кругу. Но мелодия была, есть и будет. Другое дело, как говорил папа Моцарт сыну Моцарту: сынок, хорошую мелодию два раза написать невозможно, а продать можно. Мелодии будут продаваться по кругу, и даже в этом году опять появится 5-6 хитов, которые будут мне лично напоминать какими-нибудь отрывками 50-60-е годы. - Леонид, не тяжелый груз – 42 года? - Двоякое ощущение. Не буду хвастаться, что я вечно чувствую себя молодым – мне не хватает двадцати лет, чтобы ни о чем не думать. Мне жалко многих возможностей, здоровья, бесшабашности, безответственности, которые могли быть в 20 лет, когда казалось, что все впереди. - Именно поэтому вы решили употреблять спиртное умеренно, в том числе и ваш любимый коньяк? - Это издержки производства. Я бы с удовольствием употреблял всегда. Хорошо быть бодрым, чувствовать себя храбрым и не бояться обстоятельств, но быть пьяным - плохо. Секрет в том, чтобы пить и тебе это не мешало. Когда это уже невозможно – значит, надо выбирать моменты, когда это можно, вот и все. - А что еще рубеж в 40 изменил в вашей жизни? В прошлом году в некоторых СМИ появились публикации о том, что вы собираетесь внести свой очередной вклад в решение демографической проблемы, нарожать еще кучу детей. - На самом деле зависит от жены, как Бог даст. - Консенсус есть на эту тему? - Кучу уже не успеем точно. - А пару-тройку? - Хорошо бы, посмотрим. - Работаете над этим? - Мы работаем над этим постоянно, если это так называется, если вы это имеете в виду. А что касается появления детей на свет – это как Бог даст. Я непосредственный участник процесса, выполняю все функции, которые от меня требуется. Другое дело, что дальше произойдет - не могу комментировать. Одно знаю: нет никакой другой женщины, с какой я хотел бы связать свою жизнь, поэтому все зависит от той с которой я благополучно живу уже 13 лет. - В чем секрет вашего брака? 13 лет вы вместе и 10 лет в браке… - Когда говорят: не могу жить без этого человека – это очень важно. Одно дело - я хочу жить с этим человеком, другое – не могу без него жить. Это разные вещи. Если чувствуешь, что это так – идешь на разные компромиссы и принимаешь какие-то решения в пользу совместной жизни с человеком, без которого ты жить не можешь. - Например, собирать вещи по дому, как вы это делаете, и развешивать их – это ваш компромисс? - Это мелочи, мне ничего не стоит. - Но вы же, тем не менее, не перестаете рисовать алгоритм дальнейшей жизни, пусть не под камерами, но внутри себя, внутри пары? - Я не перестаю заставлять свою жену одеваться в интересные всякие штучки. - А она вас? Говорят, вы всего дважды за всю свою жизнь надели костюм. – Она заставляет меня костюмы надевать и говорит, что ей очень нравится, Я надеваю костюм, она говорит: «Как мне нравится, когда ты в костюме!». Я говорю: «Но галстук, фу!». Она говорит: «Ну, ты без галстука». Кстати, она меня научила ходить в спортивной обуви. Для меня была спортивная обувь – только для спорта, а так – ботинки, чтобы себя на земле чувствовать уверенно. Она научила меня – говорит, это современно, свежо. Я летом хожу в кедах, получаю удовольствие, думаю: как же я раньше жил? - Леонид, я вас видела на венчании Натальи Подольской и Владимира Преснякова. А вы с Анжеликой не хотите связать себя узами перед Богом? Как вы к этому относитесь? - Я – крещенный. А жена нет. У нас много национальностей и вероисповеданий в наших больших семьях и с той, и с другой стороны. Поэтому мы никогда не разберемся, куда пойти венчаться. Я и мои родители уже пытались повлиять на Анжелику, но давить на нее по этому вопросу я не буду. Вот так, когда в церковь захожу – то извиняюсь. - А как трансформировались с годами ваши юношеские увлечения? Вы же в армии служили на границе, хорошо стреляли, а еще были теннис, лошади, бильярд – все это осталось? – Мне нравятся всякие спортивные забавы – теннис, футбол, баскетбол, волейбол, пинг-понг, бильярд: если нужно шариком, мячиком что-то куда-то забить, то все это меня увлекает. - А на деньги играете в бильярд? - Конечно, а как же. Невозможно научиться играть на бильярде, если не играешь на деньги. Обязательно, потому что уметь забивать шары – это первое, это 15 процентов успеха. Все остальное – преодолеть мандраж, сыграть в определенном настроении, сыграть хорошо и седьмую партию тоже, не только первую. - А с кем бы вы не вышли играть на деньги в бильярд? В одном из интервью я читала, что с Пресняковым вы не стали бы играть на деньги. - Я много раз играл на деньги с людьми, с которыми не надо было этого делать, поэтому эти деньги я терял. А с друзьями – да. С Пресняковым мы начали играть на деньги. Леня Ярмольник в принципе не играет бесплатно. Всегда играем на какой-нибудь интерес. - То есть вы не азартный человек? - Не особо. Спокойно отпускаю победителя домой. - А то, что год назад все казино закрылись – на вас это не повлияло дурным образом? - Повлияло. У нас не стало концертов в казино. Мы потеряли на этом деньги. Я считаю, что многие люди на этом потеряли - кто забаву, кто деньги. Это большая глупость, но не мне судить. Политики считают свои деньги, наверное, знают, зачем это делают. Была борьба кого-то с кем-то. Вряд ли из-за того, что бабушки не ходили туда оставлять свою зарплату, я там ни одной бабушки не видел, в крайнем случае, дедушку с молодой девушкой в бриллиантах. А мы выступали, у нас было в месяц 2-3-4, а то и 5 концертов в казино, это была возможность увидеться с московский, с приезжей публикой периодически - не будешь же каждый день делать концерт в Кремле.