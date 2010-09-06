Сериал «Дорожный патруль – 4»: Погони, драки, горящие автомобили и взрывы (ФОТО)

6 сентября 2010, 09:06

23 августа на телеканале «Украина» состоялась премьера четвертого сезона сериала «Дорожный патруль». Пока главные герои Марина Воронина (Ирина Сотикова) и её верный напарник лейтенант Сергей Одинцов (Юрий Елагин) продолжают расследовать преступления на дорогах, мы расскажем об интересных фактах создания фильма.

Толчком для написания сценария послужила гибель в автомобильной катастрофе популярного актера и губернатора Алтайского края России Михаила Евдокимова, которая произошла 7 августа 2005 года. Сразу после аварии появились версии, что эта смерть была неслучайной. Якобы Евдокимов попытался остановить коррупцию в Алтайском крае и поплатился за это жизнью. Тогда-то авторы сценария Андрей Иванов и Дмитрий Рубин решили создать сериал о работе отдела, который занимается раскрытием подобных преступлений. Но, несмотря на то, что поводом к созданию сериала послужило печальное событие, во время работы над фильмом довольно часто происходят комичные ситуации. Недавно, например, такой случай произошел во время съемок эпизода, где главный герой Сергей Одинцов задерживает очередного преступника. По сюжету оба персонажа катаются по земле, едва не попадая под колеса проезжающих машин, хотя на самом деле автомобильное движение на этом участке трассы было перекрыто на время съемок, и только в перерывах между дублями гаишники пропускали скопившийся транспорт. В один из таких перерывов Юрий Елагин встал покурить на обочине дороги, а поскольку на улице было довольно прохладно, он накинул на плечи форменную куртку ГИБДД из киношного гардероба, в кармане которой оказался жезл. Наш герой шутя махнул им, и тут же, как по волшебству, рядом с ним притормозила дорогая иномарка. Водитель привычно выбрался из машины и полез в кошелек за деньгами, на ходу пытаясь выяснить, в чем же он провинился. Его даже не смутило, что лицо «инспектора» измазано грязью, а из-под форменной одежды торчат рваные спортивные штаны и такая же футболка − костюм, в котором актер «задерживал» преступника. Водитель, как потом выяснилось, был из тех, кто никогда не задает лишних вопросов. В итоге он все так же серьезно обрадовался, что его «тормознули» случайно и ничего платить не надо. «За небольшое количество съемочных дней мы успеваем снять много захватывающего материала, — рассказывает режиссер-постановщик Игорь Москвитин. — Фильм насыщен погонями, драками, горящими автомобилями и взрывами». Кроме боевых сцен, свежие серии наполнены новыми неожиданными поворотами в жизни героев. Например, в одной из серий у главной героини возникнет сильная симпатия к новому следователю. Хотя этому чувству, как и полагается, предшествует такая же сильная взаимная неприязнь. Кстати, долгая любовная история с инструктором Мартыновым (Сергей Власов) продолжится: он по-прежнему ухаживает за героиней Ирины Сотиковой, но активного развития событий в их отношениях нет. «Если мы уложим их в постель, за этим будет уже неинтересно наблюдать, исчезнет интрига. – рассказывает режиссер. - В новом сезоне за Ворониной приударит даже ее начальник Кокарев: то на охоту пригласит, то отпуск по дружбе даст, но служебные дела будут складываться не в его пользу». Пока Воронина размышляет, ее напарник Елагин, напротив, ищет себе серьезную невесту и даже готов жениться: возраст-то подходящий  27 лет. Но опять сильная занятость на работе помешает осуществлению этих планов. Девушки не любят долго ждать, а у него нет времени, чтобы получше узнать претендентку и сделать выбор. Смотрите «Дорожный патруль – 4» на телеканале «Украина» со вторника по четверг в 21.20. ФОТО: Пресс-служба ТРК «Украина»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
12:32
Омелян подтвердил, что Украина готовится к прекращению железнодорожного сообщения с Россией
12:21
"Привычка": "Алису" спросили, почему Путин врет
11:41
Нежащаяся у бассейна Каменских побаловала фанатов снимком в откровенном купальнике
11:32
Стала известна дата боя Усика с Белью
11:31
Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти $5 млрд - SZ
11:27
В России скончался «непревзойденный Воланд»
11:07
В Сеть выложили зрелищное видео стрельб украинских боевых самолетов и вертолетов
10:44
Курс доллара в Украине рванул вверх: стоит ли бежать в обменник за валютой
10:34
В Константинопольском патриархате рассказали, зачем к ним едет патриарх Кирилл
10:33
Рабинович предложил освободить пенсионеров от уплаты коммунальных услуг актуально
10:19
Зачем у нас что-то забирать силой, если мы сами отдадим? мнение
09:58
Евросоюз предохранил Болгарию от Украины
09:51
Вся власть пролетариату, кухаркам и ватникам мнение
09:38
В США "самая сексуальная женщина" Кейт Аптон позировала в эротичном нижнем белье
09:10
Стало известно, сколько украинцев ездили на отдых в аннексированный Крым
09:00
Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео
08:48
"Девятерых вывели из строя". Бойцы ВСУ на Донбассе преподали боевикам жестокий урок
08:28
Япония воспротивилась российским истребителям на Курилах
08:05
Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять