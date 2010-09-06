Сериал «Дорожный патруль – 4»: Погони, драки, горящие автомобили и взрывы (ФОТО)

Толчком для написания сценария послужила гибель в автомобильной катастрофе популярного актера и губернатора Алтайского края России Михаила Евдокимова, которая произошла 7 августа 2005 года. Сразу после аварии появились версии, что эта смерть была неслучайной. Якобы Евдокимов попытался остановить коррупцию в Алтайском крае и поплатился за это жизнью. Тогда-то авторы сценария Андрей Иванов и Дмитрий Рубин решили создать сериал о работе отдела, который занимается раскрытием подобных преступлений. Но, несмотря на то, что поводом к созданию сериала послужило печальное событие, во время работы над фильмом довольно часто происходят комичные ситуации. Недавно, например, такой случай произошел во время съемок эпизода, где главный герой Сергей Одинцов задерживает очередного преступника. По сюжету оба персонажа катаются по земле, едва не попадая под колеса проезжающих машин, хотя на самом деле автомобильное движение на этом участке трассы было перекрыто на время съемок, и только в перерывах между дублями гаишники пропускали скопившийся транспорт. В один из таких перерывов Юрий Елагин встал покурить на обочине дороги, а поскольку на улице было довольно прохладно, он накинул на плечи форменную куртку ГИБДД из киношного гардероба, в кармане которой оказался жезл. Наш герой шутя махнул им, и тут же, как по волшебству, рядом с ним притормозила дорогая иномарка. Водитель привычно выбрался из машины и полез в кошелек за деньгами, на ходу пытаясь выяснить, в чем же он провинился. Его даже не смутило, что лицо «инспектора» измазано грязью, а из-под форменной одежды торчат рваные спортивные штаны и такая же футболка − костюм, в котором актер «задерживал» преступника. Водитель, как потом выяснилось, был из тех, кто никогда не задает лишних вопросов. В итоге он все так же серьезно обрадовался, что его «тормознули» случайно и ничего платить не надо. «За небольшое количество съемочных дней мы успеваем снять много захватывающего материала, — рассказывает режиссер-постановщик Игорь Москвитин. — Фильм насыщен погонями, драками, горящими автомобилями и взрывами». Кроме боевых сцен, свежие серии наполнены новыми неожиданными поворотами в жизни героев. Например, в одной из серий у главной героини возникнет сильная симпатия к новому следователю. Хотя этому чувству, как и полагается, предшествует такая же сильная взаимная неприязнь. Кстати, долгая любовная история с инструктором Мартыновым (Сергей Власов) продолжится: он по-прежнему ухаживает за героиней Ирины Сотиковой, но активного развития событий в их отношениях нет. «Если мы уложим их в постель, за этим будет уже неинтересно наблюдать, исчезнет интрига. – рассказывает режиссер. - В новом сезоне за Ворониной приударит даже ее начальник Кокарев: то на охоту пригласит, то отпуск по дружбе даст, но служебные дела будут складываться не в его пользу». Пока Воронина размышляет, ее напарник Елагин, напротив, ищет себе серьезную невесту и даже готов жениться: возраст-то подходящий  27 лет. Но опять сильная занятость на работе помешает осуществлению этих планов. Девушки не любят долго ждать, а у него нет времени, чтобы получше узнать претендентку и сделать выбор. Смотрите «Дорожный патруль – 4» на телеканале «Украина» со вторника по четверг в 21.20. ФОТО: Пресс-служба ТРК «Украина»