Кирилл Туриченко посвятил в студенты 24 тыс. человек (ФОТО)

На площади Свободы, несмотря на проливной дождь, собралось около ста тысяч человек. Среди них – только первокурсников 24 тысячи. После подписания исполинского студенческого билета 32 ректорами вузов Харькова начался концерт. Изюминкой шоу стало 40-минутное сольное выступление Кирилла Туриченко. Вместе со своим балетом артист представил новую программу. Причем его профессионализм поразил не только публику, но даже устроителей концерта, которые в конце шоу заявили: «Давно на нашей эстраде не было такого качественного продукта». Что же уже говорить о молодых харьковчанках! Девушки поголовно влюбились. И после того, как Кирилл покинул сцену, они еще долго не опускали звезду.