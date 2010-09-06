«Ва-Банк» сняли новый клип (ФОТО)

Режиссёром клипа выступил талантливый клипмейкер Денис Гамзинов, который предложил свой взгляд на столь романтическую песню и создал для этого все необходимые условия. Во время съемок выяснилось, что в группе появилось новое лицо. На вопрос «кто это?», - ребята ответили, что это их новый участник Богдан. С Виктором их творческий путь разошелся, а вот Богдан смотрит с ними в одном направлении. На протяжении двух дней съемочная группа работала над воплощением столь новой картины для украинского зрителя. В кадре нет сюжетной линии, вместо этого будут fashion-кадры, из которых будет состоять сам клип. «Для нас это не первое сотрудничество с Денисом. Свой первый клип мы тоже снимали у него, потому что всегда получаем отличный результат, потому что приятно работать в хорошей атмосфере, потому что мы любим хороший креатив, для нас это немаловажно. Во второй работе он предложил нам использовать не обычную сюжетную линию, а кадры в стиле fashion, уверенны, что результат получится интересным и порадует наших поклонников », - прокомментировал солист группы. ФОТО: Пресс-служба группы «Ва-Банк»