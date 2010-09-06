«Dруга Рiка» споет с рок-музыкантами всех стран мира (Смотреть ВИДЕО)

6 сентября 2010, 12:52

«Dруга Рiка» записала очередной дуэт. На этот раз с турецкой рок-группой Mor ve Otesi.

Группа «Dруга Рiка» совместно с турецкой рок-группой Mor ve Otesi записали песню в Стамбуле. Новый трек на украинском и турецком языках уже скоро можно будет услышать в Украине и Турции. Идея сотрудничества с рок-музыкантами из разных стран возникла у группы «Dруга Рiка»несколько лет назад. Позже она оформилась в проект «Rock’n’roll saves the world! Join us!». Успех первого дуэта с российской группой Токiо в рамках проекта стал толчком для его дальнейшего развития. С творчеством турецкой рок-группы Mor ve Otesi музыканты группы «Dруга Рiка» познакомились после просмотра конкурса «Евровидение», в котором турецкие рок-музыканты принимали участие два года назад. Переговоры и работа над совместным треком длились около года. Мы обменивались идеями, предложили «МVО» несколько вариантов песни, и практически сразу все остановили выбор на одном из них - рассказывает клавишник группы «Dруга Рiка»Сергей Гера (Шура), - намного тяжелее было найти время и приехать в Стамбул на запись. Из-за плотного концертного графика и нам, и МVО постоянно не хватало времени и поездка откладывалась. Наконец, в конце августа виртуальное знакомство в нтернете материализовалось в реальном мире. При поддержке Офиса по вопросам культуры и информации Посольства Турции в Киеве, агентства Стамбул Культурная Столица Европы 2010 и Turkish - American Business Association (TABA / AmCham) состоялась первая встреча музыкантов в городе Стамбул. Никто не знал, каким будет творческий результат этой встречи, какой получится песня. Все стало понятно, когда музыканты с уютного турецкого ресторанчика переместились на репетиционную базу «МVО» и впервые сыграли вместе. Эта репетиция останется в наших воспоминаниях, как нечто невероятное, - рассказывает бас-гитарист группы.Мы подключили инструменты и начали играть вместе. Буквально с первых аккордов репетиционную базу поглотил поток настоящего рок-н-рольного драйва и шквал эмоций. Нас всех просто рвало на части. Невозможно было остановиться! «МVО» отличные музыканты, все мы буквально понимали друг друга с полуслова. И теперь точно знаем, что в Стамбуле у нас появились братья, а у «МVО» – появились братья в Киеве! В конце первого репетиционного дня песня была готова. На следующий день музыканты приступили к записи трека на студии. Также, уже этой осенью запланированы совместные концерты групп «Dруга Рiка» и «МVО» в Киеве и Стамбуле. Нам было легко работать с группой «Dруга Рiка» и мы довольны результатом, - рассказывает фронтмен коллектива «Mor ve Otesi» Харун Текин. - Песня получилась драйвовая и эмоциональная. Жаль только, что времени было мало. В Стамбуле много красивых мест, которые ребята не успели посетить. Думаю, в следующий раз мы обязательно это сделаем. Также, ребята обещали показать нам Киев, а там такие красивые девушки. Надеюсь, скоро встретимся на концертах! В рамках проекта «Rock’n’roll saves the world! Join us!» коллектив группы «Dруга Рiка» запланировали много интересных дуэтов в разных странах мира. Идея состоит в том, чтобы не просто записать совместную песню, а с помощью музыки объединить людей, стирая границы и условности, которые создает Евросоюз или другие экономические и политические мешки. Настоящее единение происходит в сердцах и душах, а не на бумаге считают музыканты. Группа также планирует провести в Киеве рок-концерт, в котором примут участие рок музыканты из разных стран мира. Не важно, на каком языке мы разговариваем, в каких традициях воспитаны, - важно, что мы делаем! Мы создаем музыку, которая сближает нас, а значит и тех, кто её слушает. Нам не нужно подписывать меморандумы о дружбе и пытаться достигнуть взаимопонимания. Рок-н-рол не имеет границ, так давайте же их сотрем, в конце концов! Может быть, тогда мы перестанем думать о войне, конфликтах, как поделить деньги или уничтожить эту планету? Все мы говорим на одном языке, его имя – рок-н-ролл!

ФОТО: Пресс-служба группы «Dруга Рiка»
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