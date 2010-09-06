Гайтана вводить моду на кастети (ФОТО)

На тендітних пальчиках співачки красувались металічні кастети з камінцями. Гайтана стверджує, що такі прикраси неодмінно стануть новою яскравою деталлю жіночого гардеробу. «Я ніколи не задумувалась, що такі речі, як кастети можуть бути ефектною прикрасою. Кастети, що будуть у моєму новому кліпі створила дизайнер Катя Буллах. Окрім того, що вона неперевершений візажист, вона ще й чудовий дизайнер, який не перестає дивувати. Цього разу вона здивувала своїми прикрасами у вигляді кастетів. Я впевнена, що ефект які вони справлять на глядача у кліпі, буде вражаючим»,- розповiла спiвачка. Новий епатажний аксесуар Катя Буллах створила для колекцїї Андре Тана, сезону осінь-зима, 2010. Литі, нікельовані, інкрустовані кристалами Svarovski кастети вперше з телеекранів з’являться у відео роботі Гайтани. ФОТО: Пресс-служба Гайтани.