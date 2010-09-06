Снежана Егорова прокатилась по Москве на сигвее (ФОТО)

В субботу, 11 сентября, вместе с программой «Формула драйва» зрители побывают на грандиозном соревновании по фристайл-мотокроссу на Красной площади в Москве. Принять участие в программе «Формула драйва» Снежана решилась спонтанно. - Еще вечером я сидела в парке в Киеве, а уже на следующее утро мы были на Красной площади. Времени все обдумать совершенно не было. Я только в самолете спросила себя: куда и зачем я лечу?! – смеется Снежана. Шоу В Москве телеведущая и актриса побывала на соревновании по фристайл-мотокроссу Red Bull X-Fighters, где лучшие спортсмены со всего мира сошлись в «схватке» на земле и в воздухе, опровергая все законы притяжения. Фристайл-мотокросс – одних из самых опасных и зрелищных видов спорта. Выпрыгивая на высоту до 20 метров, спортсмены совершают головокружительные трюки. Для сооружения мототрека на главную площадь Москвы завезли 250 самосвалов специального грунта! - Когда мы приехали, в Москве стояла невероятная жара. А возле Васильевского собора были настоящие песчаные барханы. И казалось, что мы попали в какую-то африканскую пустыню. Было очень странное впечатление, потому что я всегда воспринимала Москву, как северную столицу, – рассказывает Снежана. У каждого из участников фристайл-мотокросс было лишь 90 секунд для того, чтобы поразить зрителей и жюри. Судьи оценивали сложность и техническое исполнение трюков, стиль, использование трассы, а также зрелищность и реакцию зрителей. - Шоу было просто потрясающее. Я раньше такое видела только на спортивных каналах. Так что была поражена, – с восхищением говорит ведущая. Сигвей За время съемок программы телеведущая также посетила главные достопримечательности Москвы. А, кроме того, научилась ездить на сигвее. - Было немного страшновато. Но у людей, которые долго работают на телевидении, уже вырабатывается рефлекс. Только включается камера – все страхи уходят, – смеется Снежана. – Впечатления от поездки остались максимально положительные. Надеюсь, что это настроение передастся и зрителям. Смотрите «Формулу драйва» на Новом канале по субботам в 12.50