Лобода тоже вышла замуж? (Смотреть ФОТО+ВИДЕО)

Несмотря на уже одетое на палец кольцо, Лобода сбежала с церемонии. Мокрая от проливного дождя, в слезах, чтобы оставить прошлое, остригла свои шикарные волосы и порезала в клочья подвенечное платье. Именно таким является сюжет нового клипа Светланы Лободы на уже нашумевший хит «Революция». Съемки видео проходили в столичном ДЕПО при жутком дожде и холоде. «Света – большой артист. Ей не страшна усталость, она всегда работает столько, сколько необходимо для наилучшего результата. Промокшая от головы до пят с шести утра до поздней ночи, она не просила перерывов и не плакала. Она играла, да так, что вся группа стояла, как завороженная, и после дублей аплодировала», поделились впечатлениями стилисты LUVI. Избранником по клипу и мужем, стал актер Валерий Будков. «Я благодарен судьбе, которая подарила мне шанс сегодня быть здесь, на этом месте», говорит Валерий. Режиссером видео стал неизменный друг и помощник артистки Алан Бадоев, который по портрету артистки, ее жизненных позиций и утверждений составил историю этой картины. «Далеко не каждому жителю планеты штамп в паспорте помогает хорошему развитию в семейном союзе. Это заблуждение. Когда человек счастлив и любит, ему не обязательно связывать себя узами брака, так как часто именно это может препятствовать любви до последнего вздоха, любви на всю жизнь», говорит Светлана. На съемочной площадке было все по-настоящему – любовь, ненависть, сбивающий с ног поезд и полная смена имиджа самой артистки. На площадке Светлана сама себе остригла волосы. «Революция» - это то, чего давно не хватало моему творчеству, и я рада, что в моей жизни появились Юля Осина-Фридман и Паша Сетрова, с которыми я могу быть собой и, наконец, петь ту музыку, которую могу слушать и в своей машине», смеется Лобода. И самое главное, что с этого дня артистка убрала приставку «Светлана» и зарегистрировала бренд и торговую марку «ЛОБОДА».