Бывший муж Агузаровой: Из тюрьмы Жанна вернулась совершенно другой

Личная жизнь Агузаровой – тайна за семью печатями. Певица не любит рассказывать о семье и бывших мужьях, да и вообще не дает интервью. Нашему журналу удалось найти экс-супруга скандальной звезды. На российской эстраде трудно найти более экстравагантную и непредсказуемую певицу, чем Жанна Агузарова. Ее замысловатые наряды, туфли на огромной платформе, космические прически и макияж, как и раньше, вызывают восторг и шок… Что притягивает мужчин в столь необычной особе, как Агузарова, до сих пор остается загадкой. Но то, что жертвами ее «марсианских» чар в разное время становились многие мужчины – неоспоримый факт. Известно, что в начале 90-х годов она питала весьма пылкие чувства к первому басисту группы «Браво» Тимуру Муртузаеву. Именно из-за ухода возлюбленного Жанна покинула коллектив, чтобы вместе с ним уехать в Америку. Однако вскоре эти отношения себя изжили, и пара рассталась. Но мало кто знает, что до встречи с Муртузаевым Агузарова долгое время состояла в браке с ученым-океанологом Ильей Арбатченко (по просьбе родственников бывшего мужа певицы мы изменили их фамилию. – Ред.). – Как вы познакомились с Агузаровой? – О, это долгая история. Я – доктор наук, ученый, - рассказывает "Только звездам" бывший муж звезды.- Мы с Жанной были, так сказать, из разных областей. Но, поверьте, у меня была бурная молодость… – Расставание с ней стало для вас тяжелым испытанием? – Я четыре раза был женат. Расставание всегда нелегкая процедура. До сих пор Жанна прописана в моей квартире, и я ее не выписываю. Считаю, что был с ней абсолютно честным. В свое время я вытащил ее из тюрьмы. А потом, спустя несколько лет, наши пути разошлись. Слышал, что она жаловалась, будто не получала от меня должного внимания. Все может быть… Наверное, я был не способен на те чувства, которые она ждала. – После развода она пыталась наладить с вами отношения? – Жанна звонила одно время, но сейчас у меня другая семья, растет 19-летняя дочь Вера. Вообще, скажу вам, что в свое время Агузарова поступила со мной плохо. – Что вы имеете в виду? – Да она просто уехала в Америку! За несколько дней до отъезда я у нее спросил: «А как же наш брак?» А она так просто и легко ответила: «Ничего страшного, ты подождешь меня, а я вернусь». Заявила, что не собирается от меня уходить, но и жить со мной не хотела… К тому времени нашего брака по сути уже не было. Вела себя она, конечно, очень нагло. Поэтому я сказал: «Ты можешь уезжать, но ко мне больше не возвращайся». Скажу честно, когда она уехала в Штаты, я почувствовал облегчение. – Вы сейчас следите за ее творчеством? – Могу сказать, что эта женщина сошла с ума. А я комментировать безумие не хочу. Она невероятно красивый человек как внешне, так и внутренне. В свое время я дышать не мог, когда Жанна была рядом. Считал ее самым удивительным человеком, которого я когда-либо видел. Но в тюрьме ее довели, и оттуда она вернулась совершенно другой… Сейчас я не хочу об этом вспоминать. Имя Жанны Хасановны Агузаровой – запретная тема не только для бывшего мужа, но и для его родственников, которые тоже не любят вспоминать о сбежавшей невестке. Дом, где живет бывший свекор Агузаровой, известный экономист Михаил Арбатченко (фамилия изменена), расположен в районе Лубянки. Мы решили навестить родственников бывшего мужа звезды… Дверь квартиры нам открыла золовка певицы Мария, она – переводчик, магистр богословия, преподаватель Пресвитерианской духовной семинарии. Узнав о цели визита, женщина нахмурилась и выпалила: – Жанна здесь уже давно не живет. И слава Богу. Мой отец не любит говорить об этом. Он сейчас плохо себя чувствует, поскольку недавно перенес операцию на колене… Интеллигентная семья, членом которой 20 лет назад была и Жанна Агузарова, похоже, стыдится такого странного родства и всеми способами скрывает его. И немудрено: полубезумная певица с ирокезом не ровня писателям, философам и профессорам! Сама Жанна Хасановна проживает в отдельной квартирке в одном из спальных районов Москвы. Соседи видят здесь Агузарову нечасто, она приезжает, словно ветер, и так же стремительно исчезает в неизвестном направлении. Металлическая дверь квартиры Агузаровой на седьмом этаже спрятана от любопытных глаз за кованой железной решеткой. – В последний раз я видела Жанну в мае этого года, – призналась нам соседка певицы Валентина. – Приехала она на роскошной черной машине, вышла в сопровождении двух мужчин. Мы с соседями решили, что это ее охранники. Уж больно вид у них был суровый. Одета Жанна была так, что я сначала даже ее не узнала. Поверх одежды был намотан то ли шарф, то ли балахон, она замоталась им вся с ног до головы. Туфли у нее были, как всегда, на огромных каблуках. Даже не знаю, как можно ходить в такой обуви! Жанна никогда с нами не здоровается, даже не спросит, как дела. Очень нелюдимая дама. Она всегда быстро заходит в парадную, поднимается к себе в квартиру, а через день-два уезжает. Долго здесь никогда не задерживается. Где пропадает Жанна в перерывах между гастролями, не знает никто. Одни уверяют, что лечится в психушке, другие – что путешествует по заграницам. У экстравагантных особ свои секреты! Все давно привыкли, что Жанна может облиться водой на концерте, выщипать себе брови, обозначив их пунктирными точками, или прийти на выступление в наряде, от взгляда на который у публики начинает рябить в глазах. Но немногочисленные друзья певицы утверждают, что в жизни королева рок-н-ролла совершенно другой человек. – По-моему, экстравагантный артист – явление всегда интересное и замечательное, – утверждает близкий друг Агузаровой, музыкальный критик Артемий Троицкий. – Считаю, что лучше быть запоминающимся человеком, чем рутинным, скучным. В поведении Жанны, конечно, много наигрыша. В жизни она не такая сумасшедшая, как на сцене. Но Агузарова действительно человек очень сложный и абсолютно непредсказуемый. Многие организаторы концертов просто боятся с ней связываться, зная, что в последний момент все может сорваться по ее прихоти. Такое действительно случалось не раз… – Несколько лет назад говорили, что Агузарова употребляет запрещенные препараты, поэтому и ведет себя так странно… – Никогда Жанна не употребляла ничего! Она даже не пьянствовала, в отличие от многих других артистов. Я прекрасно понимаю, как появляются подобные слухи. Люди думают, чтобы вести себя на сцене, как Жанна, надо обязательно что-то выкуривать