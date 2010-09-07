В Америке Камалию назвали гремучей смесью Шакиры и Агилеры

Певица провела в Америке ряд важных переговоров и встреч, в результате которых будет создан новый англоязычный альбом. Кроме работы над новым музыкальным проектом, Камалия снимется в главной роли нового голливудского фильма «The Fight Town» (продюсер Nate Adams). Ее партнером по фильму станет известный спортсмен, чемпион по реслингу Steve Austin по прозвищу Ледяная глыба (Stone Cold). 22 августа на грандиозной вечеринке, которая прошла в отеле MGM Grand Hotel & Casino Лас-Вегаса, Камалии представилась возможность познакомиться с кинопродюсерами, музыкантами, актерами - самыми выдающимися представителями американского шоу бизнеса. На вечеринке побывало около 150 гостей. Среди них были: легендарный джазмен George Duke, актер Peter Dobson, Gregory Gonaway (продюсер Mariah Carey, Whitney Houston, Kenny G), Chester Bennington (солист Linking Park), William Cory Tuchscher (владелец журнала Rolling Stone Magazine).Гламурное веселье плавно перешло к обсуждению планов о дальнейшей работе Важным итогом посещения Америки стало несколько заманчивых предложений, которые Камалия получила от музыкальных и кинопродюсеров. Пока сотрудничество с ними находится в стадии переговоров, но уже сегодня понятно, что Камалия понравилась представителям американской шоу индустрии, и с ней собираются серьезно работать. Из-за внешнего сходства и по силе голоса, в Америке ее дружно нарекли «Шакира с голосом Агилеры». После Лас-Вегаса, дальнейшие обсуждения совместных проектов проходили в Лос-Анжелесе и Нью-Йорке. Предложений сотрудничества поступило столько, что Камалии пришлось чертовски сложно. WMA, E1(Koch), Capital, Brooklyn, Atlantic, Give и многие другие предлагают певице хорошие контракты. Одного, в Америке, серьезные разговоры между сторонами ведутся только при наличии юриста, специализирующегося в области шоу-бизнеса (Entertainment attorney). Поэтому параллельно с решением творческих задач, ведутся переговоры с двумя известными юридическими компаниями из Нью-Йорка и Торонто, которые работают в этой сфере. Когда все юридические формальности будут решены, продюсерские компании готовы начать работу с Камалией. Уже достигнуты принципиальные соглашения по вопросам продвижения в Америке: дистрибуции ее нового, ориентированного на США, альбома и ротацию клипов. Как только певица записывает новый альбом и выпускает клип, за организацию ее концертной деятельности берется одно из самых крупных американских агентств. А пока решаются все необходимые «технические» вопросы, Камалия смотрит новые песни, обдумывает с продюсерами новый имидж и обсуждает свой промоушен в американском шоу-бизнесе. После Лас-Вегаса Камалия вылетела в Лос-Анджелес, в гости к легендарному джазмену George Duke по прозвищу «Большое пианино». Они познакомились на вечеринке, и джазмен пригласил певицу к себе в гости. В настоящее время George Duke заканчивает работу над новым альбомом Ларисы Долиной. «Вы услышите совсем другую Долину», - признался музыкант и пообещал, что как только справится с этой работой, тут же «засядет за свое большое пианино и напишет что-то подходящее для голоса Камалии». Еще одна интересная встреча была с Bruce Lowe, многократным обладателем «Грэмми», известным музыкальным продюсером и аранжировщиком Америки. Он работал с Мадонной, Майклом Джексоном, Стиви Вондером, Квинси Джонсом, Полом МакКартни, Джимми Хендриксом и многими другими звездами мирового музыкального Олимпа. Прослушав Камалию, он пообещал написать для ее нового альбома несколько хитов. Уже договорились и с Tricky Stewart, продюсером песни «Umbrella», за которую Rihanna получила Грэмми. Он готов поработать над созданием первого англоязычного альбома украинской звезды. Представители певицы в США также ведут переговоры о написании новых хитов с Dr. Luke (его последняя работа - новый альбом певицы Katy Perry). Из Лос-Анджелеса Камалия с мужем вылетели в Нью-Йорк. Там состоялась запланированная встреча с Fabrizio Sotti, музыкальным продюсером певицы Sade. Он предложил Камалии свои фирменные баллады и танцевальные хиты. Кроме планов по работе над новыми песнями Камалия получила в Америке и заманчивое предложение от кинопродюсеров. В Лас-Вегасе она познакомилась с Jeff Best, продюсером нового голливудского фильма «The Fight Town». Сюжет фильма рассказывает об авантюрной, но тяжелой и полной опасности жизни одного из спортсменов, чемпионов по боям без правил. Камалии предложено сыграть в этом фильме главную женскую роль. Ее партнером по фильму станет звезда американского реслинга Steve Austin по прозвищу Stone Cold (Ледяная глыба). После возвращения в Украину Миссис Мира планирует записать ряд новых песен для своего очередного русскоязычного альбома, после чего отправится в Париж, на дипломатический прием в честь Дня Независимости Украины - 14 сентября в Отеле Ритц Миссис мира будет петь для 500 высокопоставленных гостей. Через неделю ее ожидают в Афинах. 23-24 сентября там пройдет финал Первого международного музыкального конкурса EuroVoice. Это виртуально-реальный аналог широко известного европейского песенного конкурса Евровидение. Камалия приглашена туда в качестве почетного гостя. На празднике будут выступать такие гости, как певица Анастасия, Enrique Iglesias и Sakis Rouvas, ведущей вечера заявлена ни кто иная, как сама Памела Андерсон. Этот головокружительный марафон Миссис Мира и ее муж Мохаммад Захур планируют завершить на Крите. Они вылетят туда прямо из Афин. Там их ожидает приятная встреча с семейным другом - Филиппом Киркоровым. Вместе они проведут несколько дней отдыха. 15 октября Камалию ожидают во Франкфурте, где состоится концерт с ее участием. Если к этому времени контракт на участие в фильме «The Fight Town» будет заключен, то прямо из Германии Камалия вылетит на съемки в Лос-Анжелес. Параллельно с работой в кино, в США она будет записывать новые песни для своего первого англоязычного альбома. Каждый день певицы расписан по минутам и уже к Новому году ее поклонники смогут насладиться новыми достижениями звезды в области кино и музыки.