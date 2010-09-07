Кира Найтли оседлала мотоцикл (ФОТО)

Между тем, скоро премьера нового фильма, где Кире досталась одна из ведущих ролей. Она сыграла в драме "Последняя ночь", где помимо нее можно будет увидеть Гийома Кане и Сэма Уортингтона. Картина закрывает кинофестиваль в Торонто, который пройдет с девятого по 19 сентября.