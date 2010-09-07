Алан Бадоев: «Лиза Боярская - мой типаж актрисы» (ФОТО)

В главных ролях – Валерий Меладзе и актриса Лиза Боярская. Бадоев давно сотрудничает с братьями Меладзе, однако работа с Лизой Боярской стала их совместным дебютом. По словам режиссера, Лиза – это один из символов современного российского кинематографа. - Она – прекрасна, - делится впечатлениями Бадоев. – Валера и Лиза, на мой взгляд, могут стать одной из самых органичных пар в жанре музыкального видео. Я могу сказать, что Лиза – это мой типаж актрисы. Мне бы хотелось и далее сотрудничать с ней. Съемки клипа на песню «Небеса» проходили в Киеве. Лиза Боярская пока не комментирует съемки, предлагая дождаться его премьеры.