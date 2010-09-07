Cветлана Лобода вернется в «Шоуманию»

17 сентября одна из самых ярких проектов Нового канала, рассказывающий о звездах и светской жизни, отпразднует свой четвертый День рождения! Но зрители могут поздравить любимую программу уже 11 сентября - во время традиционной субботней вечеринки «Шоумания Live», которая проходит в одном из киевских клубов. День рождения В ее рамках состоится презентация первого, дебютного альбома Дмитрия Коляденко. Именно так ведущий «Шоумании» планирует поздравить коллег с Днем рождения их общего «детища». Кстати, автором пяти песен из альбома стал он сам. На вопрос - есть ли в альбоме самая любимая и близкая по духу Диме песня, он признался: - Получается так, что как только я сочиню песню – она для меня любимая и обожаемая. Проходит неделя, я ночью напишу еще одну композицию, и она сразу становится любимой. А на днях я послушал полностью 13 треков, которые уже записаны, и не понял, какая мне больше по душе. В альбоме одни хиты! У всех артистов по одному-два хита, а у Димы Коляденко их уже как минимум восемь. Придется снимать клипы каждый месяц. Что касается праздничного выпуска программы, то она выйдет в эфир 19 сентября. В этот день зрителей ждет много сюрпризов. – Первые выпуски нашей программы вела Светлана Лобода, – напоминает креативный продюсер Нового канала Валерий Корсунский, – так вот, в честь праздничной даты певица вернется на один день в «Шоуманию», став соведущей Димы. Новый сезон Вообще, в новом, осеннем сезоне «Шоумания» приготовила для зрителей немало сюрпризов. В это воскресенье, 12 сентября, гостьей программы станет Тина Кароль. - Эксклюзивно, только в «Шоумании», она расскажет все подробности своего гастрольного тура, который начнется в скором времени, - рассказывает Валерий Корсунский. - Также в этом и последующих выпусках программы творческая команда поведает, чего ждать от исполнителей в этом сезоне, какие сюрпризы готовят звезды шоу-бизнеса. Наши зрители узнают подробности запланированной на осень свадьбы Бориса Моисеевна. Мы расскажем о том, как Алла Пугачева пытается бросить курить с помощью электронных сигарет. А еще в ближайшее время мы планируем пригласить в гости дизайнера Ольгу Навроцкую. Она расскажет, кто из наших звезд вообще не имеет вкуса, а кто выглядит хорошо, и в чем встречать осень и зиму, чтобы выглядеть, как знаменитость, но при этом не тратить много денег. Кроме того, в новом сезоне в «Шоуманию» вернется рубрика «Крутые разборки», в которой именитые режиссеры будут комментировать клипы украинских (и не только) звезд. – Эта рубрика будет чередоваться с уже полюбившимся зрителям «Зверским взглядом» Сергея Зверева и «Звездной обсерваторией» Отара Кушанашвили, – говорит Валерий Корсунский. Смотрите «Шоуманию» на Новом канале по воскресеньям в 12.55