Участники группы «ОперацЫя Ё» подрались (ФОТО)

В солнечном Крыму было отснято новое видео на песню «Прощальная». Для участников коллектива она стала своеобразным гимном уходящего лета. «Несмотря на то, что съемки проходили максимально быстро, материал получился очень ярким. Подходящих локаций для клипа было так много, что мы на всех не успели побывать!» - рассказывает режиссёр видео Сергей Перцев В клипе задействован уникальный парусный тримаран, скорость которого может достигать 300 км в час, и в Украине такой катер - очень большая редкость. В клип также вошли сцены, где один из участников идет возле ветровой электростанции - объекта, где посторонним находиться запрещено. Тем более, проводить видеосъемку. Больших усилий стоило съёмочной группе получить разрешение на эту съёмку. «Переговоры были очень сложными. Нам никто не хотел идти на встречу. Работники электростанции не понимали, для чего посторонним там находиться, а особенно, с камерами. От нас потребовали хоть какой-то материал, который относится к видео. Единственное, что мы могли дать, это пока что сырой трек «Прощальной». Песня им понравилось, и сотрудники согласились на полчаса «закрыть глаза» и дать нам отснять необходимое видео» - рассказывает участник группы Димон. Не обошлось на съёмках без экстремальных ситуаций. Поскольку песня лирическая, большая доля в ней посвящена любви. По сюжету, два парня, влюбленных в одну и ту же девушку, не хотят сдаваться и устраивают настоящую драку. Димон и Андрей, участники группы, настолько сильно вжились в свои роли, что чуть не покалечили друг друга. «Мы отдались процессу съёмки на все 100%. На следующий день на теле появилось пару больших синяков. Поскольку предстояли ещё съёмки, пришлось скрывать их под толстым слоем грима» - комментируют участники группы. Уже в середине сентября клип на песню «Прощальная» должен появится в эфире канала М1!