Тина Кароль делает ремонт в загородном доме

«То, что я с характером – это точно. Но ведь Огир тоже не без характера! Если бы мы оба были бесхребетными, то вряд ли бы заинтересовали друг друга. Конечно, у нас бывают споры, я свою линию гну, Женя – свою. Можем как в классическом итальянском варианте вспылить, повздорить! Ух, страсти вскипят! Но, понимаете, любое мнение может быть ошибочным, надуманным, и именно в споре всегда находится компромисс или истина», - сказала народная любимица в интервью журналу «Домашний очаг». Сейчас супруги делают ремонт в загородном доме. Это их первый дом и они вкладывают в него всю душу. «Ремонт – болевая точка! Делаем его, делаем… Женя, мне кажется, уже и вовсе доведен до такой грани, что уже не испытывает никаких иллюзий и сантиментов. Регулярно бывает на стройке, беседует с рабочими, практически планерки проводит. Но всегда говорит: кто сходит с дистанции, то ничего не получает. Каждый день мне это говорит. Я киваю», - призналась певица. Ремонт продолжается уже год. Услугами дизайнеров Тина и Евгений в целом не пользовались. Специалистов привлекали только к локальным объектам – например, для дизайна камина или лестницы. В остальном супруги полагались на свой вкус. «Мы с мужем живем и дышим работой, и диалог о ней мы так или иначе ведем и дома. Меня это нисколько не утомляет, все-таки я не об аммиаке говорю, а о том, чем сама занимаюсь. Свое дело я люблю», - подчеркнула Тина Кароль. Певица также говорит, что стала полноценной после рождения сына. В ноябре Вениамину исполнится два годика. Он озорной, энергичный и совершенно некапризный ребенок. Быстро познает мир, всем интересуется, ни к чему не остается равнодушным. «У нас Веня с одного года уже в школу ходит, ну, такую специальную, ясельную. Это не совсем садик, там только занятия. Он вместе с другими детками рисует, лепит всякие скульптурки смешные из пластилина, складывает конструктор. Это программа детского развития, и мне кажется, чем раньше ребенок начнет учиться, тем лучше. Я, к примеру, очень рано начала читать и благодарна своей маме за то, что она обучала меня, рано отдала на английский, на тот же вокал. Это правильно, нужно помогать ребенку раскрыться со всех сторон», - говорит певица, добавляя, что сейчас вся их квартира завалена всевозможными подделками их сына. Также Тина впервые призналась, что во время своей беременности ее очень пугал перерыв в карьере: «Даже не перерыв в карьере пугал, а тот объем сложностей, которые обычно возникают у молодых мам. И речь даже не о мыслях, ой, какая я толстая; пугало то внимание, которое мне нужно будет уделять младенцу - а смогу ли я, а по силам ли мне, а как же все остальное, к чему я так привыкла? При этом еще нужно возвращаться в форму и много работать. Я боялась, но не собиралась сдаваться. Я никогда не пасовала перед своими страхами. Я просто сказала себе: да, дорогая, работать придется еще больше, отказаться от чего-то тоже, но это такая цена за право иметь ребенка и она не может становится на одни весы с его первой улыбкой, с первыми шагами, словами, поступками. И вы знаете, я абсолютно уверена в том, что стать матерью - это один из самых умных, осознанных и правильных поступков в моей жизни» Певица также достаточно резко ответила на вопрос журналиста о том, не боится ли она спугнуть поклонников сменой имиджа или репертуара: «Я не старуха, я молодая девушка и делаю музыку, которая в первую очередь нравится мне. Я не ставлю себе задачи покорить только лишь какую-то одну определенную аудиторию. Мир, тенденции, музыка меняется, и я меняюсь вместе с ней. Я не стала другой, я просто посмотрела на вещи под другим углом. Я отдаю себе отчет в том, что не могу нравится всем от песни к песне. Но на каждое "не нравится" всегда будет другое "нравится". А я всегда буду верна себе, и делать свое дело честно, искренне и по-настоящему» Источник: Пресс-служба Тины Кароль, журнал «Домашний очаг».