Ани Лорак отметила ситцевую свадьбу! (ФОТО)

Расписавшись в Киеве, молодожёны устроили настоящий праздник в Турции, где собрали родственников и друзей. 15 августа этого года молодые отметили ситцевую свадьбу. Специально ради этого дня Ани и Мурат отложили все свои дела, и уехали отдохнуть на несколько дней в Грецию. Подарком Мурата Каролине стало романтическое мини-путешествие в Грецию. А вот Каролина подарила Мурату запонки из белого золота. На острове Крит молодые провели два дня, наслаждаясь морем, солнцем и обществом друг друга, а также получая подарки от лучших друзей, которые тоже приехали с ними разделить этот праздник. Композитор Димитрис Контопулос, стилист Марина Борщевская, и олимпийская чемпионка и именинница Лилия Подкопаева, которая в этот вечер тоже принимала подарки. Ани и Мурат подарили подруге отдых на одной из греческих вилл и часы, о которых Лилия давно мечтала. А вот гости молодым подарили бокалы, постельное бельё и много цветов. Вечером, друзья собрались в уютном ресторанчике, где лакомились греческим салатом и морепродуктами. А потом совершили прогулку на катере, с которого открывался прекрасный вид на солнечный закат.