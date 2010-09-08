Дрю Беррімор: «Зараз мені 35, і я почала більш реалістично ставитись до речей»

Голлівудській зірці Дрю Беррімор та актору Джастіну Лонгу це вдалося. Принаймні у кіно, адже у реальному житті їхній союз не відбувся, романтичні стосунки швидко закінчилися. Нова романтична комедія за їхньої участі – «На відстані любові» – невдовзі виходить на екрани. Зйомки фільму розпочалися в липні 2009 року в Нью-Йорку. Головну роль – 20-річної Ерін – зіграла 35-річна Дрю Беррімор Дрю, чи можна сказати, що цей фільм був своєчасним у вашому житті? Кіно зняли минулого року. Я знімалася в ньому, бо мені воно сподобалось – доволі правдоподібна історія про стосунки, які проходять випробування часом. Мені також подобаються комедії, давненько в них не знімалася. І у мене просто є потреба посміятися. Дуже люблю зніматись у фільмах, які потім самій хотілося б передивлятися. Люблю також спостерігати, як люди спілкуються між собою. Ми з подругами у кадрі сидимо й обговорюємо секс, життя, кохання, стосунки, при цьому вживаємо матюки. Ну так, як це дівчата роблять у кіно. Думаю, у свої 20 я дивилася на світ крізь рожеві окуляри... Зараз мені 35, і я почала більш реалістично ставитись до речей, із перспективою. Мій девіз тепер такий: «Прорвемося!» У фільмі використано сленгову мову, якою спілкуються дівчата. Така задумка була від самого початку? Звісно, саме так і планувалося. Було написано чудовий сценарій, і нам було з чим працювати, але потім кожен почав імпровізувати. Джастін – просто чудовий імпровізатор. Чарлі (Дей), Джексон (Судекіс), Крістіна (Еплгейт) та Джим (Гафіган) – у всіх є такий дар. Тож ми багато чого вигадували під час зйомок. Особливо, коли спілкувалися з Крістіною у неробочий час. Вона дуже кумедна. У нас багато спільного. Ми зростали у схожих умовах. Здається, ми – як сестри. У нас «брудні» жарти і це – прикольно. Цікаво бути спочатку однією, а потім – зовсім іншою. Розкажіть про свою героїню, у вас із нею є щось спільне? Я не можу назвати себе кралечкою, надто жіночною щодо вибору одягу, мені до вподоби інший образ. Мені ближчий образ хлопця-розбишаки зі своєю точкою зору, це – веселіше. Але не подумайте… Мені подобається бути жінкою і хочеться робити фільми для жінок. Та я однозначно не пай-дівчинка. А ви змогли б сидіти на першому побаченні, як ваша героїня, і ставити всі ті запитання, які звучать у фільмі? То все була імпровізація, це ми із Джастіном вигадали. Нанет Бурстейн – режисерка, вона більше спеціалізується на документальних фільмах. Це було її перше ігрове кіно. А мені подобається імпровізувати. Я раніше знімалася в документальних фільмах, люблю цей жанр. Тож нам хотілося, щоб усе мало якомога природніший вигляд, ніби кіно з вулиці. І у Джастіна, і у мене є досвід (між Дрю та Джастіном колись були романтичні стосунки). Тож у нас було поле для фантазії. І як вам вдавались імпровізації, якою була атмосфера на знімальному майданчику? Фільм не задумували як вуаєрестичний... Має складатися враження, що він ідеально відполірований. Але з іншого боку, всі ці відхилення від сценарію, імпровізації, незаплановані моменти, особистий гумор акторів оживили його. Це справді хороший мікс, і ви це відчуєте після перегляду. Ви критично ставитеся до своєї роботи? Аж занадто, я переймаюсь кожною деталлю. Розглядаєте окремо кожну відзняту сцену? Саме так. Маю можливість проглядати всі варіанти кожної сцени. Дрю, а що ви могли б сказати про стосунки на відстані? Знаю з власного досвіду, що це надто складно. Але, як на мене, ще складніше бути поруч сім днів на тиждень, їсти китайські їжу щосереди на вечерю… Не думаю, що такі стосунки є ідеальними. По-моєму, цілком природно час від часу відпочивати одне від одного. Це зберігає «свіжість» стосунків і робить їх міцнішими. Проблема в тому, що немає чіткої схеми… У кожної пари – своя історія, тому все індивідуально. Треба просто зрозуміти, яка схема стосунків підходить саме вам. Щодо мене – я хочу, щоб усе було поступово. Не знаю, що на мене чекає у майбутньому. (Сміється). Чи є межа, через яку ви не зможете переступити? Ні, думаю, що коли хтось дає вам зрозуміти, що ви йому небайдужі, то це радше внутрішнє відчуття. Це не може бути за розкладом. Якщо хтось докладає зусиль – і ви почуваєтесь щасливо, залишаючись самим собою, коли ви разом, то ви відчуваєте впевненість у цій людині. Думаю, в таких ситуаціях почуваєшся щасливим. Якщо ж ви не відчуваєте цього зв’язку, або ж не відчуваєте, що людина докладає якихось зусиль, тоді це справді проблемно. Ви використовуєте сучасні технології для спілкування з друзями чи коханим, скажімо, скайп або чати? Ні. Це мені не підходить. Я люблю писати листи. Невже завжди тільки листи? Так. Раніше ви розповідали, як весело було під час зйомок. Чи траплялися на знімальному майданчику ситуації, коли ви просто кепкували одне з одного? О, так! Я постійно псувала кінокадри. Ми з Крістіною зривали майже всі сцени, в яких вона знімалась. Вона чудово грає. Гадаю, Крістіна – справді майстер своєї справи, і це сприймається природно, без надриву; вона просто грала, а я постійно помирала від сміху. І я розумію, що, напевно, зірвала деякі з її найкращих кадрів, бо не могла не сміятись. Із Джастіном було легше – адже коли він мене смішив, моя героїня також сміялась за сценарієм, але не так, як із Крістіною. Маю на увазі, що Ерін розважається з Гаррет, тож мені також було весело. Але з Крістіною ми намагалися донести свої жарти, і це було непросто. Ви казали, що не можете назвати себе жіночною, але водночас завжди маєте стильний вигляд на червоній доріжці… Справді, ви так вважаєте?! Дякую. Чи носите дизайнерський одяг? Я виросла в будинку одягу. Дивилася багато фільмів, вивчала моду. На стінах моєї кімнати було безліч різних картинок із модних журналів. Мені подобається поєднання фешену, мистецтва та експресії. Я не дуже переймаюсь, наскільки досконалою є моя сукня чи зачіска. Хоча насправді мені подобається гратися з ідеями, комбінувати елементи. Всі по-різному сприймають вихід на сцену, червону доріжку… Хочеться, щоб люди не стільки звертали увагу на зовнішній вигляд, скільки могли бути ближчими одне до одного і більш відкритими. Хоча актори на червоному килимі завжди надто експресивні та артистичні, і це чудово. Як ви почуваєтесь на червоній доріжці, чи не відчуваєте дискомфорту? Мені здається весь цей процес нуднуватим. Більшість акторів продовжують грати і на червоній доріжці, багатьом це вдається, адже то їхня робота. Це не для мене – я намагаюся бути собою, і мені байдуже, хто і що про це думає. Адже якби я жила для того, щоб догодити комусь, то стала б шизофренічкою. А я ж багатьох із тих, хто з’являється на червоній доріжці, навіть не знаю. Але бувають моменти, коли хочеться бути жіночною. Тож мій зовнішній вигляд на урочистостях відрізняється від повсякденного. Роблю гарну зачіску, макіяж – і всі одразу: «Вау, що ти із собою зробила, що маєш такий гарний вигляд?!» А мені просто подобається змінювати образ. Чи до вподоби вам дрес-код вашої героїні Ерін? Мені подобається, як вона вдягається. Костюмером була Кейт Томас, я з нею працювала і в інших фільмах, не можу сказати, що вона любить усе дівчаче. Але є такі деталі – приміром, стара прикраса Ерін… Вона вміє так гарно поєднати різні деталі – вони просто стають родзинками загального образу. Щодо вашого режисерського досвіду – чи не змінилося через це ваше ставлення до кіно? Так, звісно. Мені здається, що за своєю вдачею я люблю керувати, але це тому, що за все дуже переживаю, переймаюсь кожною деталлю. Гадаю, будь-який вибір впливає на все, що ви робите щодня. На щастя, Нанетт виявився класним чуваком, із яким я справді могла співпрацювати. Але й робота актриси мені теж подобається. Це була співпраця з іншими акторами, і мене це захопило. І я, і Джастін хотіли максимально використати свій професіоналізм у цьому фільмі. Тобто фільм вийшов дійсно виправданим результатом співпраці. Звісно ж, ви мусите як режисер мати відповідь на кожне запитання і продумати кожну деталь. Я дивилась в об’єктив, працювала з акторами. Мені подобалась легка, весела атмосфера на знімальному майданчику. Зйомки не повинні бути занадто серйозними і важливішими за все, що відбувається у світі. Це не так. Це як стосунки. Кожна ситуація – різна. Фото: people-news