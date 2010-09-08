Lama: «Я увлекаю мужчин искренностью и умом»

8 сентября 2010, 10:43

Наталия Дзенькив – фронтвумен украинской поп-рок-группы Lama, получившая премию Best Ukrainian Act на церемонии MTV Europe Music Award, поделилась с поклонниками секретами настоящей женщины.

Поклонники Натальи уже давно называют ее просто – Лама. Сейчас Наталья собирается выпустить новый альбом и спеть со звездой русской сцены Евгением Гришковцом. На образ жизни Наталии повлияли восточная философия и культура Индии, Тибета, Непала. Она считает, что именно увлечение Востоком помогает ей стать стопроцентной женщиной. Над чем работаете сейчас и что планируете в ближайшем будущем? Постоянно работаю над собой – самосовершенствуюсь и налаживаю контакт с окружающим миром – это философия моей жизни. Если же говорить о творчестве – сейчас мы с группой записываем третий альбом. Релиз его запланирован на 2010 год. Недавно отсняли клип на песню «Трымай», которая станет синглом к новому диску. Вскоре видео появится в эфире украинских телеканалов, этот момент мы ждем с нетерпением, ведь клип получился очень красочным. Основным сюжетом его является любовный треугольник – в главных ролях я и два танцора. С помощью тантрического танца мы передаем эмоции, чувства. Что вы лучше всего умеете делать помимо профессиональной деятельности? Лучше всего получается быть 100 % женщиной (смеется). Люблю приносить окружающим радость. Не только улыбкой и внешним видом, но и своими кулинарными способностями. Если вы стали стопроцентной женщиной, может быть, поделитесь с читателями журнала «Полина» приемами соблазнения мужчин? Специальных приемов для соблазнения не использую. Есть ли такие? Я увлекаю мужчин искренностью и умом. Ведь состоявшиеся зрелые мужчины внешнюю привлекательность женщин не ставят на первое место. Для них важен внутренний мир, обаяние и сообразительность пассии. Поэтому, чтобы соблазнить мужчину, необходимо поддерживать себя не только в физической форме, но и развивать интеллект. Именно поэтому вы решились на работу с интеллектуалом Евгением Гришковцом? Чего ждете от работы с ним? Только удовольствия от рабочего процесса. Меня легко чем-то увлечь, если работа нравится – отдаюсь ей полностью без остатка. Так и в этот раз – предложение Евгения очень интересное и оригинальное. Я, будучи экстремалом и экспериментатором по натуре, согласилась не раздумывая. Мы планируем очень необычный дуэт, песня будет однозначно отличаться от моих предыдущих работ, да и Гришковцу этот стиль не свойственен. Но, как говорится, «Кто не рискует…», вот и мы решили попробовать. Интуиция меня никогда не подводит, поэтому я знаю – получится классно. Вы, наверное, с детства воспитываете в себе женственность? Не совсем. Дело в том, что в школе я была «своим парнем» в компании мальчишек. Хоть и была я не хулиганкой, а аккуратной девочкой с косичками, тем не менее комфортнее общаться мне было с ребятами – вместе мы придумывали клички нашим одноклассницам, вместе их дразнили. Какие у вас житейские проблемы и методы борьбы с ними? Сейчас всецело занимает мое внимание и даже не дает спать ночами чувство влюбленности. Проблемой это не назовешь. Но я ушла в это состояние с головой, и постоянно витаю в облаках. В результате чувства обостряются! И бороться с этим не собираюсь! Ведь влюбленность приносит столько радости, улыбок, позитивных эмоций, что хочется продлить это состояние души как можно дольше. Но вы все-таки что-то в жизни ненавидите! Не люблю, когда врут. Уличив в обмане, стараюсь, насколько это возможно, ограничить общение с этим человеком. Ведь в любых отношениях – рабочих, дружеских или романтических важно доверие. Если же человек не способен быть искренним – ему не место в моем окружении. Я очень требовательна к людям. Ведь я отдаюсь окружающим на 100 %, никогда не играю и не скрываю эмоций. Того же требую взамен. А сами вы когда-нибудь совершали постыдные поступки? Стараюсь этого не делать. Всегда делаю как можно больше добрых дел, никому не отказываю в помощи. Но назвать поступок, которым горжусь, не менее сложно, ведь я делаю хорошо не для того, чтобы это запомнить и всю жизнь хвастаться, а для того, чтобы порадовать окружающих, помочь кому-то, сделать жизнь ярче и добрее. Совершаю поступки для души. Вы верите в сны? Еще бы!Мне часто снятся яркие сны. Многие из них, как становится ясно потом, вещие. Я верю в такого рода предсказания – иногда подсознание подает нам таким образом знаки, иногда силы свыше пытаются подсказать, по какому пути идти дальше. Во сне ко мне пришло имя «Лама» – все ведь не спроста, я не верю в случайности. Вы сказали, что любите готовить блюда. Какие из них ваши любимые? Разнообразные. Люблю готовить, а главное – друзья и родные ценят этот мой талант. Часто балую их вкусненьким. Как только выдается свободная минутка – трачу ее на воплощения кулинарных фантазий. Главное, насколько вкусно и профессионально еда приготовлена. Обожаю индийскую ведическую кухню. Но и перед украинской устоять не могу. Это может быть любое блюдо, не перечащее моим философским убеждениям – я ведь вегетарианка. Почему вы так любите ведическую кухню? В ведической кухне есть «изюминка» – она не содержит вредных продуктов, соответственно, очень полезна, ведь это вегетарианская кухня, а также все ее блюда имеют непревзойденный вкус благодаря специальным специям. Поделитесь, пожалуйста, рецептом вашей привлекательности. Женщина красива тогда, когда любит, любима, когда глаза наполнены счастьем и есть внутренняя гармония. Что нужно делать для того, чтобы чувствовать себя в отличной форме? Здоровый образ жизни – спорт, хороший сон и правильное питание. После того как я отказалась от мяса, стала бодрее, энергичнее, чувствую себя намного счастливее и радостнее. Это все подкрепляю систематическими занятиями йогой. Вы успешный человек. Как вам удалось достичь желаемого? Целеустремленность и упорство. Когда человек знает, чего хочет достичь, и делает все возможное для этого – результат не заставит себя ждать. Важно уметь ставить себе задачи и решать их, добиваться целей и верить в себя. Какой сейчас лучший метод шокировать публику? Если рассуждать в общем о современном шоу-бизнесе – способов эпатировать публику множество – начиная от яркого неординарного образа и заканчивая сменой ориентации или даже пола. Что касается меня – я не сторонник подобной «шокотерапии». Такими методами привлечения к себе всеобщего внимания пользуются люди, не обладающие уникальными способностями и неспособные удивить творчеством. Чаще всего проделывают над собой всевозможные эксперименты не очень умные или дальновидные люди. Я не прибегаю к таким способам, мне есть, что нести в мир – свою музыку. О чем мечтаете сегодня? Идеализировать жизнь. Может, это из ряда несбыточных мечтаний, но я прилагаю все усилия, дабы воплотить ее в реальность. Хочется, чтобы люди жили в гармонии с природой, друг с другом, с собой. Существуют ли идеальные мужчины? У каждого свой идеал. Могу смело сказать – идеальный по моим меркам мужчина существует. Это неординарный, харизматичный парень, с долей загадочности и неким шармом. Конечно же, рядом со мной именно такой мужчина. Есть что-то, что бы вы хотели изменить в окружающем вас мире? Несовершенство человеческих отношений. Удивляет негатив, который мы выплескиваем друг на друга, злость, зависть. Больно слышать о войнах, терроре. Неужели люди не понимают, что мы – одно целое – одна большая человеческая семья, и должны поддерживать друг друга, заботиться, любить?! Что можете пожелать женщине, чтобы она была счастливой? Находится в состоянии влюбленности всегда! Что главное в любви? Страсть, взаимопонимание и стопроцентное доверие. Для меня идеальная любовь тогда, когда можешь любить человека как любовника и одновременно испытывать к нему родственные чувства, как к брату или подруге. Когда люди отдаются полностью чувству, доверяют и верят друг другу, живут друг с другом. У Наталии дома живет очаровательный рыжий кот по прозвищу Ремикс ІІ. Которого она считает реинкарнацией Ремикса І, прожившего у певицы более 12 лет! Наталия очень боится дальних перелетов. Побороть страх ей помогает глоток «Бейлиз». К вегетарианству Ламу пристрастили кришнаиты в Храме Хааре Кришны. Они же и научили готовить разнообразные блюда их кухни. Самое любимое – восточный суп из бобовых «Дал».

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