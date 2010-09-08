У Толкалиной снова – любовь (ФОТО)

Но актриса никогда не была особо откровенна в своих интервью, а на всеобщее обозрение выставляет только личную жизнь своих героин. 10-го сентября зрители «1+1» увидят премьеру ее новой работы, в которой снялся Алексей Макаров, Дмитрий Миллер и Юрий Цурило – мини-сериал «Дальше – любовь». Героиня Толкалиной хоть и старше самой актрисы, но не намного – Эльзе 38 лет и она может гордится своей успешной карьерой в некой крупной компанию. Впрочем, женщине на пороге бальзаковского возраста пора бы уже было гордиться своими детьми и семьей, но именно в этом плане у Эльзы как раз таки не блестяще. Муж не очень похож на принца на белом коне, особенно в момент их взаимных ссор. А ссоры сводятся к одному и тому же – отсутствию детей. И что в такой ситуации и при такой жизни делать дальше? Очередной удар – Эльзу увольняют и теперь у нее вообще нет ничего, на что бы она могла опереться – ни уютного и уверенного семейного очага, ни работы. В какой-то момент она даже задумывается о самоубийстве, но тут из провинции приходит телеграмма от родственников, которым срочно нужна ее помощь. Свободная, как ветер, которого больше ничего не держит в городе, женщина уезжает и это становится началом ее новой истории. Вадим Шмелев, продюсер: – Это фильм о любви, о том, как человек себя теряет и находит. Главная героиня, поначалу казавшаяся успешной, оказывается преданной всеми. Она садится в машину и уезжает. Это фильм о дороге к себе. Ольга Доброва-Куликова, режиссер: – Чтобы получить в подарок любовь, нужно пройти через испытания. И чем изначально дальше человек от любви, тем тяжелее испытания. Эльза встречает Юрия в начале фильма, но тогда она еще была не готова к большому чувству. Дмитрий Миллер (Юрий): – Когда мой герой встретил Эльзу, он почувствовал к ней симпатию, но не хотел ничего менять в жизни, шел дальше своим путем. Он собирался жениться на другой, и отмена свадьбы – больше решение его спутницы. А потом в его жизни снова появилась Эльза и стала его «счастливым билетом».