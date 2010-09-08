Экс-«Ранетка» изменила имидж (ФОТО)

В новом образе, девушка сменила прическу и цвет волос. Такие кардинальные перемены имиджа певица объяснила так: « - Сколько себя помню, всегда была блондинкой. Теперь какое-то время побуду такой. Теперь у меня есть отличный шанс посмотреть, действительно ли блондинки отличаются от брюнеток». Долго ли LeraLera пробудет брюнеткой – непонятно. « - Женщины просто иногда меняют прически! Наступило время для обновления, удивляться тут нечему, девушки загадочны и непредсказуемы, позвольте же нам быть разными и не придерживаться каких либо стандартов!»,- заявила исполнительница.