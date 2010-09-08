Геннадий Малахов: У меня нет сил - ни моральных, ни физических (Смотреть ВИДЕО)

Любимец миллионов телезрителей Геннадий Малахов, «пятые лунные сутки» разыскиваемый руководством Первого канала, милицией и добровольцами, наконец-то найден. Как признался Геннадий Петрович в эксклюзивном интервью Life News, он просто устал от бешеного ритма съемок в Москве - передача о здоровом образе жизни подорвала его собственное здоровье. В конце концов пропагандист народных методов лечения решил сбежать в провинцию, чтобы подлечиться и подумать о том, что ему делать дальше. Для побега Малахов использовал лазейку в своем договоре с телеканалом. - Никакого летнего отпуска у меня не было, - пожаловался Life News знахарь. - Просто-напросто закончился договор. В моем договоре сказано, что я работаю до тех пор, пока существует передача «Малахов+». Программа стала называться «Малахов+Генералов», «Малахов+Морозова»... Я руководству говорил, что надо заключить новый договор, но этого сделано не было. Пресс-служба Первого никак не комментирует "находку" Life News, храня молчание, раскрашенное удивлением крайней степени. Тем не менее в останкинских коридорах обсуждают, что срок договора канала с Геннадием Петровичем вовсе не истек. Не явившийся 3 сентября в "Останкино" Геннадий Малахов, как выяснилось, вернулся на родину в Ростовскую область. Ему никто не мог дозвониться ни на мобильный, ни на домашний телефоны. Родственники и друзья в один голос отвечали, что не знают, где Геннадий Петрович. В доме «травника» на стук и крики никто не отвечал. Телефонный кабель возле особняка оказался обрезанным. Семья не открывала дверь даже милиционерам. Исключение для журналистов Геннадий Петрович сделал лишь потому, что на душе у него накопилось много недовольства по отношению к работодателям. - За четыре года мы отсняли около тысячи программ, - говорит Геннадий Петрович. - А с начала кризиса - больше года назад - перешли на съемки по три дня в неделю по четыре программы в день. Съемки первой передачи после смены названия длились три с половиной часа. Это очень тяжело для меня. На одной из съемок я сорвал себе спину. Телевидение просто-напросто меня выработало. У меня нет сил - ни моральных, ни физических. Тут уже ни деньги не помогут, ни что другое. Малахов надеется на мирное урегулирование конфликта с Первым каналом, несмотря на то что ему грозит за срыв съемок штраф в 1,5 - 2 миллиона рублей. - Ругаться с руководством я не собираюсь, но и в таком состоянии больше работать не могу. О чем я говорил, и неоднократно, - подытожил Геннадий Петрович. Залечивать «раны», нанесенные телевидением Малахов предпочитает «своими», проверенными методами. Пьет травяные чаи и занимается на тренажерах, которые сделал своими руками. - За все лето не удалось нормально отдохнуть, - продолжает телелекарь. - Трудно назвать отдыхом состояние, когда я весь истощен: и морально, и физически. Стала сильно беспокоить нога: немеет и отнимается. Я сейчас активно занимаюсь спортом. Хожу в бассейн, на мануальную терапию, занимаюсь в тренажерном зале. Что будет с его проектом и миллионами привыкших к рассказам про уринотерапию, Малахов пока представляет смутно. - Я пока не знаю, чем буду заниматься дальше. Что-нибудь найду. Единственное, что мне действительно нравится, - это писать книги. У меня их уже больше ста. В творчестве мною никто не командует, никто не указывает мне, что делать и как писать. На телевидение Малахов возвращаться, во всяком случае пока, не собирается. Работает над книгами в своем уютном кабинете, делает фильмы. Свободное же время целитель проводит с женой, сыном и дочерью.