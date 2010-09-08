Первые дни Алины Гросу в Москве (ФОТОрепортаж)

Недавно в официальном блоге Алины Гросу появилась первая «московская» запись – как известно, этим летом певица поступила на актерское отделение самого известного института кинематографии в СНГ – ВГИКа, и уехала учиться в столицу России. Строгие родители Алины, к ее собственному удивлению и радости, разрешили дочке поселиться в студенческом общежитии. Алина сообщает, что ей очень повезло с однокурсниками, и она уже успела завести друзей, с которыми проводит много времени. «А еще для меня приятным сюрпризом стало, что тут многим известны мои песни «Мелом» и «Мокрые ресницы»!! Правда, практически никто не знает «эту певицу» в лицо)))» - пишет Алина. В минувшее воскресенье Алина Гросу официально стала студенткой и отметила это событие на «Параде Московских Студентов» - ежегодном гулянии всех студентов Москвы в центре города. Но самое главное – за прошедшую неделю, переполнившись впечатлениями и вдохновением, Алина Гросу написала свою первую песню! Авторские строчки Алины звучат в ее хите «Прости меня моя любовь», но полностью текст для песни певица написала впервые в жизни. Те, кто боялся, что Алина с головой окунется в актерство и забудет о музыке, могут расслабиться – очевидно, Москва влияет на певицу исключительно хорошо. Пока что о новой песне не известно ничего, кроме названия. «Я назвала ее «Без него». И скоро вы ее обязательно услышите» - обещает Алина Гросу.