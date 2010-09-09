Любовник Надежды Бабкиной хочет отнять ее имущество

Союз этой пары всегда вызывал кривотолки. Многие не верили в его серьезность, полагая, что это просто пиар-акция. Тем не менее, создалось впечатление, что Надежда Георгиевна по-настоящему влюблена в своего избранника, который младше ее на 30 лет. Она помолодела, постройнела, появился блеск в глазах. Но в прошлом году поползли разговоры, что Гор бросил Бабкину. По одной из версий, певица захотела официально оформить отношения, а Евгений в загс идти отказался. "Все дело в том, что я не готов для семейной жизни. Пока мне одному комфортнее... Если вам интересен вопрос, почему я не женился на Бабкиной, скажу: женитьбы не было и не будет. Потому что это вначале все обговаривалось", - признался Гор. Без участия Бабкиной популярность артиста пошла на спад. Чтобы поправить свои финансовые дела, он обратился к профессионалам. "Вот люди про меня говорят: альфонс. Но я сам зарабатываю. Хотя у меня до сих пор нет своего клипа и ротаций на радио - я не могу их оплатить", - жалуется он. Адвокаты тем временем собирают информацию об имуществе певицы. "Мы ведем дело Евгения, но он до конца не определился - будем выходить в суд или постараемся решать все вопросы через договоренности с Надеждой Георгиевной, - заявили "Комсомольской правде" в адвокатской конторе. - Вероятность того, что Гор сможет отбить свою финансовую выгоду, очень велика. Мы по заказу Гора осуществляем сбор информации. Нас интересует, что из имущества есть у Надежды Бабкиной, какими фирмами и с кем она владеет, какие приобретения осуществляла вместе с Гором. Мы можем доказать, что они жили вместе в гражданском браке, что покупки осуществляли вместе, и не важно, кто вложил больше средств". Сбор информации ведется уже два месяца. От адвокатов Евгений узнал много новых сведений о доходах Бабкиной. Надежда Георгиевна весьма категорична прокомментировала скользкую тему: "Я не знаю, что он хочет! И знать не хочу! Пусть делает, что хочет". фото: «Комсомольская правда-Уфа»