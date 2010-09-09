Женя Мильковский помогает онкобольным детям (ФОТО)

Собрав под своей эгидой, всех тех, кому не безразлична чужая жизнь, концерт был направлен на сбор средств, для детей остро нуждающихся в помощи. Второй год подряд принимает участие в этом благотворительном мероприятии, талантливый исполнитель и автор Женя Мильковский. «Привлечь внимание широкой общественности к существующей проблеме, наша основная задача. Если мой талант и то единственное что я умею делать «на отлично», могут способствовать этому, я буду счастлив. А умею я писать песни и петь их под гитару. Каждый, я думаю, готов сделать все, что в его силах, тут нет места равнодушию!» - прокомментировал свое участие в концерте молодой артист. Выступление Жени Мильковского, стало одним из самых ярких в программе, именно благодаря искренности исполнения и какой-то удивительной душевности. Публика, очень тепло принимавшая Женю, не скупилась на аплодисменты и эмоции, которыми они с благодарностью одаривали артиста, в ответ на каждый его аккорд, подаренный с такой любовью, всем тем, кто в ней нуждается.