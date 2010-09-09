«Вера. Надежда. Любовь». У Сумской роман с Харатьяном? (ФОТО)

Каждую субботу и воскресенье в 19.20 зрители телеканала «Украина» вместе с артистами проживут целые жизни - от удалой юности до мудрой старости. Три эпохи в одном фильме Создателям сериала "Вера. Надежда. Любовь" удалось вместить в 24-х сериях историю 3-х поколений длиной в 60 лет — с конца войны до наших дней. Судьба страны показана через призму жизни семьи потомственного хирурга Виктора Строева (Дмитрий Харатьян). Дмитрий Харатьян постарел на несколько десятков лет В начале повествования главному герою фильма, которого играет Дмитрий Харатьян, 30 лет, а к 11-й серии ему уже 84 года. Чтобы войти в образ, ему пришлось радикально сменить прическу. А для того, чтобы состарить Дмитрия, на лицо актера накладывали по 300 граммов латекса ежедневно. Во время съемок картины Мария Порошина носила под сердцем ребенка Мария Порошина играла в сериале «Вера. Надежда. Любовь», будучи в положении - она готовилась к рождению третьей дочери. Но это не только не мешало работе, но и помогало: для образа старушки пришлось подкладывать под одежду меньше вещей. А намечающийся животик скрывали более просторной одеждой и крупными планами. По пути на съемки сериала Кирилл Плетнев задержал преступников Кирилл Плетнев ехал в поезде на съемки и вышел покурить в тамбур, когда к нему подбежал мужчина из соседнего купе и попросил помочь задержать воришек, которые обокрали пассажиров. До этого Плетнев снимался в сериале «Десантура», где освоил навыки рукопашного боя. Он в два счета скрутил негодяев и запер их в туалете. Машинист по рации связался с ближайшей станцией, и там состав встречал усиленный наряд милиции. Но воров и след простыл - они выпрыгнули в окно. Большая часть съемок сериала проходила в Украине – под Киевом и в Житомире По словам режиссера фильма Алексея Рудакова, вся съемочная группа просто влюбилась в Житомир. В этом живописном городе сохранились улицы в их первозданном виде: именно так они выглядели в 1949 году. Любовь и кино Ольга Сумская закрутила роман с Дмитрием Харатьяном, причем прямо на площадке! Но, к сожалению, любовь была безответной. Так было задумано сценаристами. А вот у Алисы Гребенщиковой с Кириллом Плетневым дело дошло до свадьбы, правда, тоже на съемочной площадке. ФОТО: Пресс-служба ТРК «Украина»