У Лазарева и Кудрявцевой началась волчья жизнь (ФОТО)

16 сентября на большие экраны выходит компьютерный мультфильм «Альфа и Омега: клыкастая братва», в котором Лера и Сергей озвучили главные роли. Для Леры это далеко не первая работа за кадром, она уже озвучивала мультфильмы и художественные фильмы, в том числе и те, в которых снималась сама. У Сергея в прошлом так же был подобный опыт: певец озвучивал одного из героев мультфильма «Шрек 3», а так же главный герой «Классного мюзикла» в российском варианте говорит и даже поет голосом Лазарева. Пара признается, что получила огромное удовольствие от работы за кадром. «Озвучивать мультфильм – это всегда безумно интересно, - говорит Лера Кудрявцева. – Тут своя специфика, которая отличается от работы над обычным кино: все слова нужно говорить с ярко выраженной интонацией, с большими эмоциями. В этот раз я увлеклась работой вдвойне, так как в ходе озвучки поняла, что характер моего персонажа, красавицы волчицы, во многих моментах похож на мой. Это было для меня неожиданное и приятное открытие». Сергей Лазарев озвучивает молодого волка, который безнадежно влюблен в героиню Кудрявцевой. «Чтобы озвучить моего героя, мне пришлось буквально влезть в его шкуру, в прямом и переносном смысле, - смеется Сергей. – При работе над мультфильмом для меня было меньше сложностей, чем при озвучивании кино, так как здесь нет таких проблем с попаданием в мимику экранного героя. За время работы на «Альфой и Омегой» я проникся глубокой симпатией к своему герою, он отличный парень, хоть и немного легкомысленный». Сюжет мультфильма рассказывает о двух волках, самце и самке, Хамфри и Кейт. Кейт — альфа-волчица, дисциплинированная и ответственная, Хамфри — «омега» (аутсайдер в волчьей стае), молодой волк, все время веселящийся с такими же, как он сам, бездельниками-волками. В один день судьба распорядится так, что Кейт и Хамфри окажутся вдвоем очень далеко от дома. И несмотря на то, что между альфой и омегой не может быть ничего общего, они постепенно сближаются и влюбляются друг в друга.