«HOLLYWOOD FM» презентовали новый клип (ФОТО)

«Эта песня об уходящем лете и наступающей осени, очень светлая и в то же время немного грустная. Думаем, каждой девушке знакома та светлая грусть по поводу окончания лета, когда веселые деньки отдыха на море с друзьями уже позади. Так приятно все это вспоминать! Но впереди еще теплая осень – новые эмоции и новые знакомства», - говорят Алеся и Юля. Чтобы создать особое настроение, клип было решено снять в стилистике «home-видео», поэтому некоторые кадры режиссер снимал на цифровую фотокамеру Samsung, а не сложную кино-технику, как это принято. Девушки гуляли по городу, снимали друг друга на фото, дурачились, катались на водном мотоцикле. Забавные и совсем незапланированные кадры получились во время прогулки по киевским подворотням. В то время, как Алеся и Юля держась за руки беззаботно прогуливались по улочкам, из-за угла выехала поливочная машина и окатила певиц водой с ног до головы! Девушки совсем не расстроились по поводу испорченных причесок и макияжа, а наоборот стали танцевать под струями воды, и потом настояли, чтобы кадры вошли в клип. Смотрите новый видеоклип в эфире музыкальных телеканалов Украины.