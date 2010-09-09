Lady Gaga использует чужой образ? (Скандальное ВИДЕО)

Леди Гага, тогда еще известная как Стефани Германотта, первые песни записывала вместе с дочкой Яны Морганы Линой. Причем эти композиции исполняла именно Лина, а Стефани лишь участвовала в написании песен. По словам матери, Германотта скопировала стиль Лины, ее образ и манеру пения. Однако судиться с певицей, зарабатывающей миллионы на чужом образе Яна не намерена. - Я лишь хочу поддерживать живым дух моей дочери, - заявила Моргана. - Душу Лины держит в руках Леди Гага, и я хочу, чтобы она ее освободила. Музыкальный продюсер Роб Фусари познакомил Стефани Германотту и Лину Моргану в начале 2007 года в своей студии звукозаписи в Нью-Джерси. Он надеялся, что их совместное творчество принесет большой успех. Детство Лины было непростым - ее родители развелись, а потом они с мамой переехали жить в Америку и обосновались в Нью-Йорке, в бедном районе Статен-Айленд. Германотта же все детство была привилегированной девочкой с Манхеттена. - У Лины была трудная жизнь, - вспоминает ее 41-летняя мать. - Мы переехали из России, над ней многие смеялись за то, что ее растит мать-одиночка. По словам Яны Морганы, чья фамилия, по сообщению некоторых знакомых, ранее была Короглуева, Леди Гага присвоила себе даже некоторые стороны характера и манеру поведения Лины. - Она говорит, что у нее была трагичная жизнь, но у нее всегда было все, чего ей хотелось, - утверждает Моргана. - Она училась в той же школе, что и Никки Хилтон, ее родители были богаты. По-настоящему трагичной жизнь была у Лины. Источник в музыкальной индустрии, близкий ко всем трем героям этой истории, подтвердил, что изначальное знакомство будущей Леди Гаги и Лины Морганы было осуществлено для того, чтобы девушки совместно написали пару песен для первого альбома Морганы. Именно Лина должна была стать звездой. Лина и Стефани записали вместе около 12 песен, ни одна из которых не была выпущена в тираж. Некоторые видео, тем не менее, можно найти в Сети. По мнению Яны Морганы, именно в период совместной работы девушек Германотта начала перенимать образ Лины. - У Лины был свой стиль, у Гаги свой, но в мгновение ока она его сменила, - рассказала Яна. Через год после начала совместного творчества, 4 октября 2008 года, Лина покончила жизнь самоубийством, спрыгнув с крыши 10-этажного отеля в Нью-Йорке. Через месяц после трагедии Германотта превратилась в Леди Гагу и штурмом захватила музыкальную индустрию, стремительно взлетев на первые строчки хит-парадов. Бывший бойфренд Лины, Тайлер Шваб, тоже уверен, что стиль Гаги был полностью скопирован с его девушки. - Я был ошеломлен, впервые увидев клип с Леди Гагой, - сообщил он. - У нее был тот же стиль, та же музыка, тот же голос, те же движения. Она была словно призрак Лины. Мать Лины не настаивает на судебном разбирательстве. - Я всего лишь хочу, чтобы творчество моей дочери признали, и чтобы ее музыку выпустили на дисках, - заявила Яна Моргана. Как отмечают представители музыкальной индустрии, у Лины могло быть большое будущее. - У нее был прекрасный голос, и Лина была очень красивой, - отмечает Дебора Феррара, вместе с Линой написавшая одну песню. - Она могла бы взлететь очень высоко. У Лины Морганы по-прежнему остались поклонники, объединившиеся в некий фан-клуб, тогда как Леди Гага стала одной из наиболее популярных исполнительниц современности.