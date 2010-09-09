Ван Дамм и Дольф Лундгрен в «Универсальном солдате» (ФОТО)

Для поклонников боевиков, а также фанов актеров это – подарок с ностальгическим элементом. Первое явление «Универсального солдата» Роланда Эммериха в 1991 году было очень впечатляющим. Убитые во Вьетнаме солдаты, оживленные и превращенные в практически неуязвимых бойцов произвели на зрителей неизгладимое впечатление, которое несколько подпортил второй фильм, вышедший через 8 лет. И тем ни менее, через 10 лет Джон Хаймс вновь возрождает из пепла старую историю и вовлекает в нее прежних звезд. Правда, в несколько щадящем режиме, так как драться в течение всего съемочного периода им уже и тяжеловато и не престижно. Поэтому Ван Дамм на площадке пробыл всего 20 дней, а Лундгрен и вовсе 5. Хотя подраться они все-таки успели. На самом деле хуже всего в итоге пришлось чеченскому террористу Топоффу, который захватил почему-то Чернобыльскую АЭС вместе с заложниками и угрожает подорвать станцию, если правительство не выполнит их требования. В помощь герою Захари Бахарова бывший сотрудник программы «Универсальный солдат» предоставляет новое усовершенствованное поколение солдата-зомби. Штурм ЧАЭС превращается в кровавую бойню и военные вновь решают вернуть к жизни Люка Девро и других универсальных солдат, в том числе и сержанта Эндю Скотта. Вот только, как это часто бывает у военных в фильмах, что-то опять пошло не так, как надо… Зато у создателей уже есть идея заняться «Универсальным солдатом 4». «Я не знаю, буду ли в нём сниматься, - замечтил Дольф Лундгрен, - Сложно сказать, получится ли из этого что-нибудь хорошее, посмотрим. Полагаю, самое сложное это то, что я умер дважды – как-то меня даже изрубили – поэтому создателям придётся тщательно продумать способ моего возвращения”. Смотрите в субботу, 11-го сентября в 20.00 на канале «1+1»