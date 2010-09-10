Юлия Волкова выходит замуж (Смотреть ВИДЕО)

Миниатюрная хулиганка Юлия Волкова снова выходит замуж. Не давая неудачам в личной жизни вступить в сговор со временем, 25-летняя «татушка» в третий раз готова создать семью. В начале лета порвав отношения с сыном состоятельного московского бизнесмена 26-летним Парвизом, певица увлеклась коренастым предпринимателем по имени Вадим. - Мы живем сейчас вместе, - рассказала Life News Юля. - Скоро вместе улетаем в Америку. В Россию будем приезжать только изредка. Последние три года бойкая артистка Волкова так и жила, на две страны: правда, совсем с другим мужчиной. Менять место жительства в Америке солистка «Тату» не намерена. В Штатах она с Вадимом будет проживать в том же доме, где когда-то воспитывала с Парвизом их маленького сына Самира. - Юля - человек творческий, увлекающийся, - рассказал Life News папа певицы Олег Волков. - У нее сейчас главное увлечение - дети и работа. А любовь - я это слово вообще ненавижу. Любовь может быть только к себе, к работе и к родителям, все остальное - приходящее и уходящее. Тем не менее, судя по планам Юлии, никогда не умевшей долго грустить, роман с Вадимом - это вовсе не «приходящее и уходящее». На вечеринке Rock This Fucking Moscow Ni, которая состоялась в четверг вечером в одном из московских клубов, «татушка» Волкова призналась, что, несмотря на то что новым отношениям всего полгода, уже не за горами поход в загс. - Свадьба у нас в планах, а детей рожать мы пока не планируем, - делится планами Юля. - Зачем так быстро? У меня уже есть двое детей, я же не бейби-машина!