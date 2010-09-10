Елена Корикова снялась в клипе Павла Зиброва (ФОТО)

На днях в Киеве прошли съемки нового музыкального клипа Павла Зиброва на песню «Единственная». Клип режиссера клипа Алина Дианова воплотила в жизнь идею Марины Зибровой снять клип, выдержанный в черно-белой эстетике 1960-х гг., а главной героиней и украшением ролика стала известная российская актриса Елена Корикова, одетая a-la Одри Хепберн. Новый клип Павла Зиброва – это первая видео-работа самого народного артиста Украины в новом, невиданном ранее формате. Песня «Единственная» – это лирический гимн собирательному образу любимой женщины, Единственной и Неповторимой, без которой жизнь всякого мужчины лишена смысла. Елена Корикова – друг семьи Зибровых, и в данный момент проводит в Киеве свой отпуск. Елена уже не в первый раз снимается вместе с Павлом Зибровым. В 2008 году вышел клип на композицию «Александра», где Елена сыграла роль очаровательной возлюбленной лирического героя Зиброва. Теперь Елена предстанет в амплуа роковой женщины. Элегантные черные наряды, сверкающие бриллианты, красная помада (красный – единственный цвет, который присутствует в черно-белом видеоряде), тонкая сигарета в красном длинном мундштуке – образ голливудской дивы начала прошлого века пришелся Елене как раз под стать и по душе. Кстати, Елене мундштук пришелся по вкусу и она его увезла с собой в Москву. Кроме известной российской актрисы, в клипе также появится известный украинский композитор-оркестровщик – Сергей Доценко, автор множества украинских хитов для Ирины Билык, Виталия Козловского, Кати Chilly, Лери Винна и многих других звезд, а также – друг и автор песен Павла Зиброва. Для Сергея выбрали образ элегантного мачо, который исполняет гитарное соло. Сюжет видео – аллегоричный и философский. Несмотря на свежий подход к музыкальному материалу, «улюбленець жінок» не изменил заглавной теме своего творчества. Ведь кому, как не Павлу Зиброву – идеальному семьянину и любящему мужу – спеть о том, что Любимая – это та, которая нужна как воздух, прекрасна без прикрас и одна такая на целом свете. Просмотр этого видео, по словам Марины Зибровой доставит зрителям не малое эстетическое удовольствие, к тому же Елена Корикова была очень сексуальна в стилистике роковых 1960-ых!