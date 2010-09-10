Ильяс Сахтара: У героинь шоу «Оголена красуня» проблемы не только с телом, но и с душой

10 сентября 2010, 15:40

Одна из самых ожидаемых премьер телеканала «Украина» в осеннем сезоне – это проект «Оголена красуня».

Интригующая рекламная кампания, тайна, окутывающая детали шоу и его участниц – далеко не все факторы, подогревающие интерес к проекту. Занавес шоу приоткрывает ведущий программы «Оголена красуня» Ильяс Сахтара. - Ильяс, как складывается работа над проектом? - При всей внешней простоте проект оказался для всех нас очень сложным. Его основное отличие от обычных fashion-проектов в том, что «Оголена красуня» носит терапевтический характер. У наших героинь проблемы не только с телом, но и с душой. Так что работаем мы, прежде всего, с самоощущением женщины и ее внутренним миром. Поэтому этот проект требует абсолютной честности, и все на площадке происходит по-настоящему, без игры. Порой и у меня, и у всей съемочной группы наворачиваются слезы на глаза от эмоций. Ребята даже через мониторы ощущают переживания героинь, сочувствуют им. А я, находясь «на передовой», буквально пропитываюсь эмоциями участниц проекта, ощущаю их боль, страхи. Одним из основных принципов работы стилиста является создание комфортных условий для женщины. Я стараюсь не огорчить ее, тем более не дать ей расплакаться. А на программе я, наоборот, должен дать выход эмоциям героини, позволить ей выплакаться. Из-за этого во мне происходит свой личностный конфликт, и каждую съемку я очень глубоко переживаю. - Как ты совмещаешь обязанности ведущего и стилиста? - Я только начал постигать эту профессию, делаю первые шаги. Но на проекте «Оголена красуня» мне комфортно, так как он близок к моей основной профессии. Честно говоря, когда я еду на съемки, у меня нет ощущения, что я еду работать ведущим. Скорее ожидаю, что буду там стилистом и удивляюсь, когда меня зовут на грим. Но я очень хочу помочь участницам проекта, и если хотя бы у одной из них изменится жизнь благодаря нам, то я справился со своей ролью великолепно. - Участвовал ли ты в отборе героинь для проекта? - Я попробовал сунуться на кастинги, но по формату проекта ведущий не должен видеть героинь до начала съемок. В этом есть своя изюминка: за 10-15 минут общения я должен расположить героиню, чтобы она могла мне довериться. - На проекте ты не только ведущий, но и психолог. У тебя есть соответствующее образование? - Нет, но мне помогает жизненный опыт: мои родители артисты, поэтому я рано стал самостоятельным, учился на своих ошибках. Кроме того, я часто являюсь «жилеткой» для своих клиенток: практически каждая из них норовит излить мне душу. Слава Богу, что у меня плохая память. (Смеется) - Ты действительно веришь, что за время проекта можно изменить самоощущение женщины и улучшить ее жизнь? - Если бы я не верил, что могу это сделать, я не ввязался бы в подобную авантюру. Обманывать женщин – роль других мужчин, не моя.

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