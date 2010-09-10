Руслана здійснила свою мрію та розповіла про поїздку до Америки (ФОТО)

Цього разу Руслана співпрацювала з Державним Академічним Естрадно-симфонічним оркестром України під керівництвом талановитого диригента — Миколи Лисенка, онука великого композитора. На початку своєї кар’єри Руслана не раз виступала у супроводі симфонічного оркестру. “Виступ з цілим оркестром – це щось неймовірне. Такі концерти ні з чим не можна порівняти. Я довго чекала на можливість знову дати концерт з великим симфонічним оркестром. У моєму домі завжди грає класична музика. Для нас з чоловіком – це найкраща та найулюбленіша музика. Музика для душі. Коли я вступила до Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка, на факультет диригування, я просто закохалася у симфонічний оркестр та його звучання”. Як відомо, ціле літо Руслана провела у Америці, де записувала нову платівку. “Поки не хочу говорити нічого конкретного про новий альбом, бо ми ще над ним працюємо. Сподіваюся, коли він вийде, музика сама за себе все скаже. Думаю, перший сингл ви почуєте у цьому році ” — говорить співачка. “Нарешті я повністю обновила свій гардероб. У Америці дуже вигідно купувати речі – ти платиш тільки за якість. У нас ці ж речі коштують набагато дорожче, хоча рівень життя інший. Це не правильно”— розповідає Руслана.