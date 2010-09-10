Виктория Лукина: «Третий сезон «Маргоши» - наш и только наш!»

10 сентября 2010, 16:53

С момента появления в эфире «1+1» сериала «Маргоша» в жизни зрителей канала появилась и очаровательная блондинка Вика Лукина, исполняющая роль симпатичной и запоминающейся секретарши редакции «МЖ».

На канале – уже третий сезон и уже не первый год Вика для всех поклонников сериала – Люся и только Люся. Сама же актриса уже мечтает сыграть героиню, которая была бы полной противоположностью ее нынешнему образу. Хотя уже второй год живет с ней каждый день. - Вика, не тяжело уже второй год сниматься в одной истории? - Не знаю, как вам сказать… Как можно устать от семьи? Друг от друга мы не устаём. А вот от напряженного графика работы, честно сказать, подустали. Есть такой момент. Еще и лето в этом году – кошмарное! Жарко, в павильонах духотища. У нас нет кондиционеров и если на улице +35, то в павильоне будет все +45 и даже больше, под полтинник. Очень тяжело в этом плане. Но с ребятами мы видимся и вне работы. Например, с Марией дружим и можем каждый день видеться на площадке, а потом проводить время и после съемок… - Вы же вместе даже ездили в отпуск? - Да. Каждый день проводим вечера вместе. Можем гулять, куда-то ходить. То я к ней в гости езжу, то она ко мне. Просто хочется… Я не знаю даже, чего хочется, но чего-то хочется необыкновенного. Чтобы свершилось чудо уже наконец! (смеётся) - Чудо в рамках «Маргоши» или в рамках жизни? - И на «Маргоше», и в жизни. Я уверена, что третий сезон намного интереснее, нежели второй. Потому, что первый был очень ярким, это было что-то такое достаточно новое. Второй - немножко подрастянули, а третий – это же наша версия, русская. - То есть третий абсолютно отличается от западного варианта? - Да. Абсолютно наш. Аргентинцы дальше второго не пошли. Мы идём впереди планеты всей! Я уверена в том, что пишут наши сценаристы. И сейчас, на данном этапе мы имеем очень интересное и неординарное развитие событий. Вообще такого не ожидаешь просто! Когда читаешь сценарий, не понимаешь: «А как там дальше? А что? А дайте ещё одну серию!» Я думаю, что зрителя это будет манить, ему будет интересно. - Вы по-прежнему в магазинах покупаете одежду для себя и отдельно для Люси? - Я обожаю делать такие покупки для Люси! Из Таиланда привезла ей всякие бантики, рюшечки, заколочки. Такого здесь не купишь. Например, она у меня в третьем сезона гуляет с бантиками – это из Таиланда. Я здесь у нас все магазины обошла – таких здесь нет! Мы на отдыхе зашли с Марией в «Фантазии» - это некая территория, где и шоу-программа, и ресторан, и аттракционы, и много различных магазинов. Мы, конечно, там с Марией прошлись!.. У нас голова кружилась, шопинг был по полной! Пожалели, что именно туда взяли очень мало денег. Потому, что все деньги, которые мы взяли, мы тут же оставили, так как там было невозможно устоять! Сидит эта малипусечка – айскую женщину, а они все там такие маленькие! – и малипусенькими ручками что-то вышивает. Мы у неё купили сумочки, все расшитые бисером. Ручная работа! И смешная цена – там, полторы тысячи рублей. Как не купить?! Ты в Москве такое просто не найдёшь! Потом мы купили там очень необычные аксессуары на голову в виде шляпки с перьями. Сейчас очень модно. Как ободок со шляпочкой. Но это уже не для Люси, а для жизни. Потому, что Люсе всё-таки бантики. - У вас два гардероба, чувствую – для Люси и для себя. - Да. Причём я их покупаю так: для Люси я иду, что-то вижу – о! – вот это вот ей пойдёт. И тут же сразу же, допустим, в данном магазине беру что-то себе. И приношу два пакета – вот это для Люси отнесу, а вот это - мне. - Скажите, гонорары от «Маргоши» помогают вам покупать, что вы хотите и отдыхать, как вы хотите? - Хотелось бы больше… (смеётся) Я благодарю Бога, благодарю Вселенную за то, что она даровала мне Люсю, потому что я очень хотела, чтобы роль была «моей». Я чувствую Люсю до мозга костей, я душу в нее вложила. Люся мне очень много дала и меня очень много чему научила. Изменила в лучшую сторону. Благодаря Люсе я, Вика Лукина – поменялась в лучшую сторону. Я стала другая.

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