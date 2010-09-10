«Дантес&Олейник» стали «ДиО.фильмами» (ФОТО)

Об этом сообщил на презентации их клипа «Рингтон» Президент компании TALANT Group Борис Бронштейн. Одна из главных причин переименования - продвижение группы на международный рынок. «Ребята уже готовы появиться не только на постсоветском пространстве, но и покорять более широкую аудиторию. Мы столкнулись с фактом, что произносить название «Дантес&Олейник» тем, кто не владеет русским, достаточно сложно. Собственно, это и стало главной причиной переименования», – рассказал Борис Бронштейн. Напомним, в этом году компания TALANT Group подписала контракт с REAL Records, крупнейшим продюсерским центром в СНГ. Одним из пунктов договора стало продвижение Дантеса&Олейника в шоу-бизнесе СНГ. Также в TALANT Group ведутся переговоры с азиатскими продюсерами, которые проявили интерес к ребятам. Кстати, именно в Азии, в Гонконге, был отснят новый клип к песне «Рингтон», который группа ДиО.фильмы презентовала журналистам. Режиссером клипа стал Фил Ли, который уже снял для ребят две предыдущие видео-работы («Мне уже 20» и «Ты в прошлом»). «Мы поняли, что наше название не является универсальным, находясь в Гонконге. Когда местные ребята спросили, как называется наша группа, чтобы найти в YouTube, они не смогли воспроизвести название «Дантес&Олейник». Тогда мы осознали, что нам нужно имя, понятное людям в разных странах», - рассказали Дантес и Олейник. Процесс подбора нового названия занял несколько месяцев. Рассматривались варианты от самих артистов, фан-клуба и креативной группы продюсерского центра. После проведения внутреннего голосования, победила идея Бориса Бронштейна. В новом названии «ДиО.фильмы» обыгрывается аббревиатура из главных букв фамилий. Вторую составляющую названия («фильмы») можно трактовать как истории, месседжи артистов для поклонников их творчества. На презентации Владимир и Вадим поразили зрителей настоящим шоу, в котором сообщили, что они больше не Дантес&Олейник. Они в буквальном смысле разорвали бумажный экран с надписью «Дантес&Олейник». А за их спинами появилась надпись «ДиО.фильмы». Ребята отыграли живой концерт, показав всем, что они настоящая рок-группа. Публика с восторгом подпевала ДиО.фильмам, наслаждаясь старыми и новыми песнями артистов.