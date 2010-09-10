Козловский и Рыбак выступят на одной сцене! (ФОТО)

Именно об этом рассказали артисты во время пресс-конференции, посвященной одному из самых грандиозных культурных событий осени! Впервые, 19 октября столицу Украины ожидает совместный шоу - концерт двух талантливых певцов, покоривших сердца миллионов слушателей! На одной сцене выступят победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак с программой "No bounderies" и Заслуженный артист Украины Виталий Козловский с шоу-программой "Тільки кохання". Чтобы рассказать о грядущем концерте, на пресс-конференции собралась большая команда профессионалов шоу-бизнеса: шоумен и ведущий концерта Дима Коляденко, продюсер Игорь Кондратюк, Глава фонда «Одаренные дети – будущее Украины» Влада Прокаева, директор Виталия Козловского и менеджер Александра Рыбака в Украине Яна Прядко и, конечно, виновники торжества – Виталий Козловский и Александр Рыбак. «На этом концерте я открою свое сердце каждому» - заявил во время пресс-конференции победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак.19 октября в палаце «Жовтневий» Артисты совместно с музыкантами «MJ Project», танцорами из балетов «Пинаколада» и «Форсайт» представят концертную программу из полюбившихся хитов и подарят зрителям премьеры песен. Также в концерте примут участие певица МилосскаЯ, танцор Александр Лещенко, который станет хореографом программы Александра Рыбака. Режиссером танцевальных номеров для шоу-программы Виталия Козловского стал Дима Коляденко.«Мы не вылазили с репетиционного зала! Отрабатывали с балетом каждое движение. Виталик откладывал все свои дела и по 10 часов в сутки мы танцевали, ставили новые постановки. Эта программы вышла очень яркой!» - добавил во время пресс-конференции хореограф шоу «Тільки кохання» Дима Коляденко. Яна Прядко рассказала о том, что помимо культурной миссии, этот концерт несет и социальную. Совместно с известными артистами на сцену выйдут и одаренные дети. На примере популярных артистов, организаторы концерта совместно с Благотворительным фондом Влады Прокаевой «Одаренные дети – будущее Украины» ставят цель дать стимул к творчеству новому поколению молодежи. У артистов вызвал мини-дискуссию вопрос о длительности шоу. «Я думаю, это будет около 2 часов и выступление на бис» - с улыбкой ответил Виталий Козловский. «А, поговорить?» - возразил ему Рыбак, «Думаю, минимум, 2,5 часа!»Две шоу-программы в одном концерте, уже полюбившиеся песни и совершенно новые, талантливейшие артисты, не раз подтвердившие свои умения многочисленными наградами и признанием публики, яркие постановки и сотни эксклюзивных костюмов, пошитых специально для шоу! И это не полный перечень того, что порадует зрителя 19 октября в палаце «Жовтневий».