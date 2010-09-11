Андрэ Тан: «Придется делиться хитростями – как скрыть бедра, или увеличить грудь…»

По мнению Андрэ, под присмотром которого находятся Маша Ефросинина, Ирина Билык, Руслана, Гайтана и Анастасия Волочкова – у нас очень привлекательные женщины. Просто им часто не хватает на себя или времени, или денег, или свежего взгляда специалиста. Андрэ, как возникла идея программы «Велике перевтілення»? Считаю, что на украинском телевиденье давно не хватало программы, которая бы подсказывала обычным людям как надо одеваться. В нашем проекте мы не просто подбираем человеку красивый и дорогой наряд, а помогаем найти свой стиль, подсказываем, как подчеркнуть достоинства фигуры, а как скрыть недостатки. Но главное, это поднять настроенье нашим героиням, заставить поверить их в собственные силы, почувствовать свою привлекательность. В этом проекте мы не примеряем чужые образы и никому не подражаем, мы подчеркиваем красоту обычных женщин. Мы, то есть я и еще визажист, парикмахер и фотограф, будем стараться давать практичные советы по уходу за собой и подбору гардероба. Я вот знаю кучу секретов: как скрыть бедра, увеличить грудь, и даже сбросить пару килограммов – без помощи пластических хирургов, только лишь удачно подобрав платье. Вот, придется теперь делиться такими хитростями. Вы, как дизайнер и стилист много работаете с известными людьми. В чем разница работы с ними? Да нет особой разницы. Для меня каждый мой клиент в первую очередь индивидуальность. Не так и важно, где мои клиентки поют – на сцене, или исключительно дома, готовя детям кашу. Моя задача, как дизайнера, не подавить их желания, поддержать одеждой их настроенье, подарить им ощущения комфорта и праздника. Я с удовольствием работаю как для известных людей, так и для домохозяек. Конечно, у звезд бывают завышенные требования, но на то они и звезды! А исполнять женские капризы часть моей работы – и это нравиться! В программе вы сами подбираете себе одежду? - Было бы странно, если бы на меня еще работал штат стилистов. Конечно, большая часть одежды, и в которой я веду программу, и в которой хожу каждый день – создана по моим эскизам, и пошита у меня в мастерской. Но много вещей я и покупаю, чаще всего за границей. В жизни каким брендам одежды вы отдаете предпочтение? - На первом месте, конечно, Андре Тан! А остальных долго перечислять. В последнее время, мне больше всего нравятся роботы молодых лондонских и нью-йоркских дизайнеров. Их имена пока мало известны даже в кругах модников. Просто я чаще всего пополняю свой гардероб именно в Лондоне и Нью-Йорке, там всегда удается найти что-то интересное и свежее. А есть ли в вашем гардеробе одежда от других украинских дизайнеров? С кем из них вы дружите? - У меня есть несколько вещей от Анны Сосновской и Александра Гапчука. Можно ли привить вкус, научить стилю? - Чувство вкуса во многом похоже на мышцы, если их постоянно не тренировать, то можно попросту утратить. Никогда об этом не забывайте и постоянно держите себя в тонусе. Какой главный совет вы дадите украинским женщинам, чтобы всегда выглядеть на высоте? - Если у вас нет большого количества денег, просто купите или пошейте себе черную юбку карандаш, оденьте, черный гольф и черную шаль. Поверьте, в таком виде вы будете просто неповторимой. Но самое главное это настроение! Оптимизм и вера в себя – это самые необходимые составляющие! Ничто так не привлекает мужчин, как блеск женских глаз!